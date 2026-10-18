Πριν από το τζάμπολ του αγώνα στο «Telekom Center Athens» οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Ξανθόπουλος είχαν μια ιδιαίτερη συνομιλία.

Τον είχε παίκτη στον Παναθηναϊκό. Και αν μη τι άλλο τώρα θα φουσκώνει από περηφάνια για το γεγονός ότι αποτελεί head coach μιας από τις πιο νοικοκυρεμένες και καλές ομάδες της GBL.

O τεχνικός του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος έσπευσε αμέσως να συνομιλήσει για μερικά λεπτά με τον πάλαι ποτέ προπονητή του στους «πράσινους» ενώ λίγο αργότερα είχε και θερμό εναγκαλισμό με τον Μάικ Μπατίστ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης.

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