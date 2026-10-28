Λεσόρ: «Είμαστε τυχεροί που γύρισε ο Ναν»

Ο Ματίας Λεσόρ σχολίασε την εικόνα του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Αρμάνι και στάθηκε στην επιστροφή του Κέντρικ Ναν.

Μόνος του στην κορυφή της EuroLeague είναι ο Παναθηναϊκός. Φιλοξένησε την Αρμάνι Μιλάνο για την όγδοη αγωνιστική της διοργάνωσης, πήρε τη νίκη με 80-75 και πλέον έχει ρεκόρ 7-1.

Ο Ματίας Λεσόρ που τελείωσε την αναμέτρηση με double-double, έκανε το δικό του σχόλιο για το ματς, ενώ στάθηκε στην επιστροφή του Κέντρικ Ναν.

Ο Λεσόρ είπε

«Στην τελευταία κατοχή ήμασταν τυχεροί, ο καλύτερος σουτέρ τους ήταν ελεύθερος, ευτυχώς το έχασε. Είναι μέρος του παιχνιδιού, μερικές φορές στριβείς το νόμισμα και πέφτει στη πλευρά σου. Ήμασταν τυχεροί, ήταν σημαντικό να μείνουμε συμπαγείς και να βγάλουμε φάσεις στο τέλος. Είμαστε τυχεροί που γύρισε ο Ναν, είναι αυτός που μπορεί να πάρει τη μεγάλη φάση, είμαστε χαρούμενοι που γύρισε»

«Με τον τρόπο που έπαιζα άμυνα δεν ακουμπούσα πολύ την μπάλα, έψαχνα τρόπο να το κάνω στο πικ εν ρολ, προσπαθούσα να πάρω έξτρα κατοχες. Πρέπει να προστατεύω καλύτερα την μπάλα, τουλάχιστον έδωσα έξτρα κατοχές και μας βοήθησε».