Ο Ομπράντοβιτς έδωσε το update των απουσιών: Μόνο ο Ρογκαβόπουλος εκτός

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) στο «Telekom Center Athens» με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης με 7-1 ρεκόρ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του μόνο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο όπως ανέφερε και ο ίδιος μιλώντας στην media day των «πρασίνων».

«Όλοι είναι διαθέσιμοι να προπονηθούν, προπονήθηκαν ήδη, μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός» ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός ενώ όσον αφορά την Αρμάνι, εξήγησε: «Είναι μία ομάδα με πολλή ποιότητα. Πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας και αυτούς. Χρειάζεται σταθερότητα για 40 λεπτά. Έχουν πολλή ποιότητα στην ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και να επιστρέψουμε στην επιθετικότητα που είναι απαραίτητη για τη EuroLeague».

Σε ερώτηση για τις εκλογές στη Σερβία, ο «Ζοτς» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι».