Φρανσίσκο: «Η επιστροφή Ναν και Σλούκα θα μας βοηθήσει - Ο Ομπράντοβιτς πάντα ξέρει τι να κάνει»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την όγδοη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εξαιρετικά την πορεία του στη φετινή EuroLeague. Μετά τις πρώτες εφτά αγωνιστικές, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-1 και για την όγδοη αγωνιστική, θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) στο T-Center.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μίλησε ενόψει του προσεχούς αγώνα, ενώ στάθηκε στην επίδραση του Ομπράντοβιτς, αλλά και τις επιστροφές των Σλούκα και Ναν.

Ο Φρανσίσκο είπε

«Δεν θέλουμε να σπάσει το σερί ηττών της Μιλάνο απέναντί μας. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, στα δύο τελευταία ματς δεν παίξαμε όπως θέλαμε. Είναι μια ευκαιρία για μας, θα πρέπει να είμαστε πιο προσηλωμένοι και καλύτεροι από τα προηγούμενα ματς. Κάθε παιχνίδι δίνει έξτρα κίνητρο. Αν αφήνεις τον αντίπαλο να παίξει, θα γίνεται απειλητικός, όπως έγινε με την Μπασκόνια.



Αν παίξουμε το παιχνίδι μας θα κερδίσουμε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος μας είναι σημαντικός, η παρουσία του πάντα μας βοηθά. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε ένα κακό διάστημα μάς έδωσαν ώθηση. Πάντα είναι να καλό να θέτεις τον τόνο από το ξεκίνημα ενός αγώνα και να μην επιτρέψεις στον αντίπαλο να βρει ρυθμό, γιατί μετά είναι δύσκολο να τον σταματήσεις.



Προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας, ο κόουτς πάντα ξέρει τι πρέπει να κάνει και μας βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό. Κι εμείς θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Η επιστροφή Ναν και Σλούκα θα μας βοηθήσει, θέλουν λίγο cardio (σ.σ. γέλια), αλλά είδατε πώς μας βοηθούν. Έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ, αλλά όλοι το διασκεδάζουν».