Μπετσίροβιτς: «Δεν είχα το θάρρος εγώ και ο Αταμάν να πείσουμε τον Γιαννακόπουλο να πάρουμε τον Μοντέρο αντί του Βιλντόζα»

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς σε συνέντευξή του αποκάλυψε πως ο Γιαν Μοντέρο είχε προταθεί στον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί οι «πράσινοι» δεν προχώρησαν τότε στην απόκτησή του.

Ο Γιαν Μοντέρο θα μπορούσε να είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού πριν εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σάνι Μπετσίροβιτς, ο οποίος είχε τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή στους «πράσινους», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «Arena TVSport» πως ο Δομινικανός γκαρντ είχε προταθεί στην ομάδα, χωρίς τελικά να προχωρήσει η περίπτωσή του.

Η αναζήτηση ενίσχυσης του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια είχε ξεκινήσει μετά τον τραυματισμό του Λούκα Βιλντόζα, με τον Μοντέρο να αποτελεί μία από τις επιλογές που είχαν προταθεί στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ο Μπετσίροβιτς, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι ίσως δεν επέμεινε όσο θα έπρεπε, ώστε να πείσει τη διοίκηση να επενδύσει σε έναν παίκτη με προοπτική εξέλιξης με τον παίκτη να πρωταγωνιστή πλέον με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

"During my first year at Panathinaikos, after Vildoza's injury, we went into the market to find an option. An agent offered us that possibility, to sign Jean Montero, but... Maybe neither the coach nor I had enough courage to convince the president that this was a player for the future, someone we should sign under the radar and invest in. Now, three years later, it's easy to talk about it after he's already shown his quality... Back then, we had the idea of bringing Panathinaikos back to its former glory. We were new, and at that moment, we needed results... It was a delicate situation. Maybe I lacked the courage to push harder for us to sign him." 🟢 Sani Becirovic was asked about one player he wanted to bring to his team but ultimately couldn't manage to sign. ✍️ #paobc October 25, 2026

Αναλυτικά όσα είπε

«Την πρώτη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό, μετά τον τραυματισμό του Βιλντόζα, βγήκαμε στην αγορά για να βρούμε μια λύση. Ένας ατζέντης μάς πρότεινε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τον Γιαν Μοντέρο, αλλά…

Ίσως ούτε ο προπονητής (σ.σ. Εργκίν Άταμαν) ούτε εγώ είχαμε το θάρρος να πείσουμε τον πρόεδρο ότι επρόκειτο για έναν παίκτη του μέλλοντος, κάποιον που έπρεπε να αποκτήσουμε χωρίς να τραβήξουμε την προσοχή και στον οποίο άξιζε να επενδύσουμε.

Τώρα, τρία χρόνια αργότερα, είναι εύκολο να μιλάμε γι’ αυτό, από τη στιγμή που έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Τότε, είχαμε ως στόχο να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στις παλιές του δόξες. Ήμασταν καινούργιοι και εκείνη τη στιγμή χρειαζόμασταν αποτελέσματα. Ήταν μια λεπτή κατάσταση.

Ίσως να μου έλειψε το θάρρος να πιέσω περισσότερο, ώστε να τον αποκτήσουμε».