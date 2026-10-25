Με κυριαρχική εμφάνιση και την Κέιβ να ηγείται επιθετικά με 21 πόντους, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 95-64 του Παναθλητικού, παραμένοντας αήττητος στην Allwyn Women’s Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση το εμπόδιο του Παναθλητικού, επικρατώντας με 95-64 για την τέταρτη στροφή της Allwyn Women’s Basketball League.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις τέσσερις επιτυχίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις υπό τις οδηγίες της Σελέν Ερντέμ.

Η πολυφωνία στην επίθεση έκανε τη διαφορά για τις «πράσινες», με την Κέιβ να ξεχωρίζει στο σκοράρισμα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 51-31, 71-47, 95-64

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Δαμουλάκη 3, Φόρμαν 8, Σταμολάμπρου 10(2), Τουλούπη, Κωτούλα, Μπετζέντι 11(2), Κέιβ 21, Πρινς 12,Κριμίλη 11(3), Χατζηγιακουμή 8(2), Κάρτερ 9(1), Μηλιτσοπούλου 2.

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (Βελτσίστας): Ζάουι 14, Μιστίνοβα 4, Μαρτίσκοβα 2, Σύρρα 10, Μαρτίνεζ 20(1), Βασιλείου 9, Πράπα 2, Παντώτη 3(1), Κακαρά, Τσιχλάκη.