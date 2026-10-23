Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια. Ο δημιουργός Φρανσίσκο, ο κυρίαρχος Λεσόρ και οι “πράσινοι” πόντοι σε καταστάσεις Post Up, που κάνουν την διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε κόντρα στην Μπασκόνια, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 85-79, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 6-1 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Ο κυρίαρχος Λεσόρ έδειξε τον δρόμο

Ο Ματίας Λεσόρ δείχνει να πατάει όλο και καλύτερα. Κόντρα σε μία ομάδα με αναιμική γραμμή ψηλών, ο Γάλλος σέντερ κυριάρχησε απόλυτα, δείχνοντας σε ακόμα ένα παιχνίδι να πλησιάζει περισσότερο στον παίκτη που ήταν πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους με 9/10 δίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ (5 επιθετικά!), 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 1 κόψιμο σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γάλλος δεν είχε αντίπαλο στα μέτρα του. Έβαζε το κορμί του όπως πάντα, έκανε τεράστια ζημιά με τον τροπο που πήγαινε στα επιθετικά ριμπάουντ. Ήταν ένα σημαντικό αποκούμπι για την “πράσινη” επίθεση. Πήρε έτσι την σκυτάλη από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο δεύτερο μέρος, όταν ο Αμερικανός πέρασε σε δεύτερο ρόλο, έχοντας σημειώσει τους 14 από τους 18 πόντους του στο πρώτο μέρος.

Ο Λεσόρ είναι ένα κινούμενο μις-ματς. Είναι ξεκάθαρο ότι αισθάνεται καλύτερα το κορμί του και έχει αυτοπεποίθηση, όλα αυτά φαίνονται στο πώς κινείται στο γήπεδο και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Φρανσίσκο και οι πόντοι στο Post Up

Σε ένα περίεργο ματς - όπου η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάλι εκεί, αλλά η επίθεση είχε θέματα - ο Σίλβεν Φρανσίσκο ήταν αυτός που κλήθηκε πολλές φορές να βρει λύση, κυρίως χάρη στο ατομικό του ταλέντο. Σε σημαντικό βαθμό τα κατάφερε, τελειώνοντας το ματς με 10 πόντους με 2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα (συμπεριλαμβανομένου αυτού που έκανε το 82-79), 11 ασίστ (που έδωσαν άλλους 25 πόντους στον Παναθηναϊκό), 2 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει πάρει ήδη σημαντικό κομμάτι στην επιθετική “πίτα” του Παναθηναϊκού. Σαφώς και θα υπάρξει ανακατανομή με τις επιστροφές των Σλούκα και Ναν - το 35.9% που είχε usage ο Ναν κόντρα στην Μπασκόνια (ήτοι το ποσοστό των επιθέσεων που πήρε όσο βρισκόταν στο παρκέ) το δείχνει αυτό. Κόντρα στου Βάσκους ωστόσο ο Φρανσίσκο συνέχισε να είναι πηγή κινδύνου - είτε δημιουργικά, είτε εκτελεστικά - για την ομάδα του.

Αυτό πάντως που ήταν σταθερά για ακόμα μία φορά για τον Παναθηναϊκό ήταν το Post Up παιχνίδι. Σύμφωνα με το Hudl Instat, οι “πράσινοι” πήραν 13 πόντους σε 9 κατοχές Post Up - ποστάροντας μάλιστα 5 διαφορετικούς παίκτες (Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Χέιζ-Ντέιβις, Μήτογλου, Φαλ). Αν κάποιος προσθέσει και τις ασίστ που βγήκαν από τα Post Up, ο αριθμό ανεβαίνει στους 19 πόντους σε 12 κατοχές (1.58 ανά κατοχή).

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολλούς παίκτες που μπορούν να ποστάρουν και είτε να σκοράρουν, είτε να δημιουργήσουν. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Μπαντιό πασάρει στον Χέιζ-Ντέιβις, που έχει πάρει θέση από νωρίς (early post).

Ο Χέιζ-Ντέιβις βλέπει την άμυνα της Μπασκόνια που ετοιμάζεται να κάνει zone up (να μαρκάρει χώρο).

Ο Χέιζ-Ντέιβις κινείται γρήγορα και γυρίζει από τον αριστερό ώμο, σκοράροντας.

Λίγο αργότερα, έγινε το εξής:

Ο Μπαντιό πασάρει στον Γιαμπουσέλε, με την Μπασκόνια να είναι έτοιμη να κάνει zone up.

Ο Γιαμπουσέλε διαβάζει σωστά την άμυνα και πασάρει στον Χέιζ-Ντέιβις στην περιφέρεια.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ευστοχεί σε τρίποντο.

Από το ξεκίνημα της σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι θα ποστάρει πιο συχνά από ότι συνηθίζεται. Είναι ένας καλός τρόπος να έχει ισορροπία στο επιθετικό του παιχνίδι, να ελέγχει το τέμπο, αλλά και να εξασφαλίζει ότι οι αντίπαλες ομάδες θα βρίσκουν οργανωμένη άμυνα απέναντί τους. Σε ένα παιχνίδι που η επίθεση δεν ήταν στα καλύτερά της, φάνηκε η αξία αυτής της κατάστασης. Το 82-79 εξάλλου - με το τρίποντο του Φρανσίσκο - ξεκίνησε από Post Up του Λεσόρ.

Συνεχίζει ακάθεκτος

Ο Παναθηναϊκός πήρε ακόμα μία νίκη. Ήταν πιο δύσκολη από ότι αναμενόταν, οι “πράσινοι” ζορίστηκαν. Το σημαντικό ωστόσο στο ξεκίνημα της σεζόν είναι να παίρνεις το αποτέλεσμα, ενώ παιχνίδια όπως αυτό με την Μπασκόνια είναι σημαντικά αν δεν τα… θυμάσαι μετά από ένα μήνα. Ο λόγος; Αν δεν τα θυμάσαι σημαίνει ότι απέφυγες τις κακοτοπιές και έκανες την δουλειά σου κόντρα σε έναν κατώτερο αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στο 100%. Και είναι λογικό. Οι Ναν και Σλούκας (που δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπασκόνια) μπήκαν πρόσφατα στο ομαδικό πρόγραμμα. Ο Μπόνγκα επέστρεψε από απουσία ημερών, ο Ρογκαβόπουλος παραμένει εκτός δράσης, οι Φρανσίσκο, Μπαντιό, Γιαμπουσέλε, Φαλ ακόμα μαθαίνουν την ομάδα.

Το “τριφύλλι” ακόμα χτίζεται. Η άμυνά του είναι πάντα εκεί που πρέπει, η επίθεσή του ακόμα δουλεύεται. Το γεγονός ότι έχει ρεκόρ 6-1 δείχνει ότι κάτι γίνεται καλά. Το ενθαρρυντικό βέβαια είναι ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωσης.