Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ πέρασαν χρόνο στο γήπεδο του γκολφ, όπου συνάντησαν τον Εμμανουήλ Καραλή και έπαιξαν όλοι μαζί.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητό του στη GBL, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μετά το 78-64 απέναντι στην Καρδίτσα, το Σάββατο (24/10), στο T-Center.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ την Κυριακή (25/10) πέρασε την ημέρα του εκτός παρκέ, που έτσι κι αλλιώς ήταν το ρεπό της ομάδας, έχοντας παρέα τον συμπαίκτη του και φίλο του, Τζέριαν Γκραντ.

Οι δύο παίκτες επέλεξαν να παίξουν γκολφ στο ρεπό τους, όπου συνάντησαν τον Εμμανουήλ Καραλή και απόλαυσαν μαζί το παιχνίδι. Μετά τη συνάντησή τους, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο με τους δύο μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «good game».