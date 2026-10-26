Γιαννακόπουλος: «Στημένοι διαιτητές ίσον στημένο πρωτάθλημα»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στο instagram τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί ήδη προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ όπου έχει πάρει την μορφή χιονοστιβάδας με τα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα (26/10) θα οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του στο instagram σχολίασε το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα».

Αναλυτικά

«Μια ομάδα με απεριόριστο μπάτζετ για το νομικό της τμήμα.

Μια ομάδα που έχει υπερασπιστεί άπειρες φορές τους δύο προφυλακισμένους για στήσιμο αγώνων.

Μια ομάδα που με την εντελώς τυχαία παρουσία των φυλακισμένων σχεδόν σε κάθε τελικό έχουν πάρει πεντακάθαρους τίτλους.

Όταν ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ έβγαινε φωτογραφία παντού μαζί τους χωρίς να ξέρουν με το άνθρωπο έχουν να κάνουν πώς και δεν τον έχουν κατακεραυνώσει;

Γιατί δεν είναι έξαλλοι που κάποιοι αλήτες με τα στησίματά τους δίνουν και το δικαίωμα σε κάποιους να λένε.

Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα»