Την Τρίτη (27/10), το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Τζον Κόντσαρ, θα φτάσει στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός λόγω των πολλών απουσιών στην περιφέρεια, προχώρησε σε μία πολύ σημαντική μεταγραφή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ήρθαν σε συμφωνία με τον πρώην NBAer, Τζον Κόντσαρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

O έμπειρος γκαρντ, που μπορεί να παίξει στις θέσεις «2» και «3», αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά μακριά από τις ΗΠΑ. Την Τρίτη (27/10), θα φτάσει στην Ελλάδα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να πιάσει άμεσα δουλειά με τον Ολυμπιακό.

Η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος», αναμένεται στις 16:00.