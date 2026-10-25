Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) στην Ελλάδα ο Κόντσαρ
Ο Ολυμπιακός λόγω των πολλών απουσιών στην περιφέρεια, προχώρησε σε μία πολύ σημαντική μεταγραφή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ήρθαν σε συμφωνία με τον πρώην NBAer, Τζον Κόντσαρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.
O έμπειρος γκαρντ, που μπορεί να παίξει στις θέσεις «2» και «3», αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά μακριά από τις ΗΠΑ. Την Τρίτη (27/10), θα φτάσει στην Ελλάδα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να πιάσει άμεσα δουλειά με τον Ολυμπιακό.
Η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος», αναμένεται στις 16:00.
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