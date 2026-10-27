Η απάντηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνας Δημογλίδου, στις δηλώσεις του δικηγόρου της Βασιλικής Τσαρούχα, Άγγελου Πεπόνη.

Μετά από κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευσης με το μπάσκετ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε αναλυτικά τονίζοντας πως δεν έχει δοθεί κάποια εντολή για οποιαδήποτε άλλη έρευνα ή άλλο πρόσωπο έως τώρα και πρόσθεσε ότι η Αστυνομία περιμένει εντολές από τον αρμόδιο Ανακριτή.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Εμείς εκτελέσαμε έξι εντάλματα σύλληψης και πραγματοποιήσαμε κατ' οίκον έρευνες. Επειδή αναφέρατε και τους δικηγόρους, τοποθετήθηκαν εχθές επίσημα, οπότε μπορώ να το αναφέρω και εγώ. Εμείς αναφέραμε συνολικά από τις έξι κατ' οίκον έρευνες τα ευρήματα που βρέθηκαν, χωρίς να φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα πρόσωπα για ευρήματα. Επειδή όμως αναφέρθηκαν σε αυτό οι δικηγόροι να διευκρινίσουμε ότι σε τρεις από τις έξι οικίες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, χωρίς βέβαια να μπορέσουμε να φωτογραφίσουμε ποιες ήταν αυτές. Από κει και πέρα επειδή έχουν κατασχεθεί και ψηφιακά πειστήρια, που είναι κινητά τηλέφωνα, αναμένουμε από τον αρμόδιο ανακριτή εντολές για το πως θα συμμετέχουμε εμείς πλέον στην έρευνα. Δεν μας έχει δοθεί εντολή μέχρι στιγμής για οποιαδήποτε διερεύνηση ούτε γι' άλλο πρόσωπο».