Οι διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της EuroLeague (28/10, 19:30, Live στο Gazzetta).

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται επί τουρκικού εδάφους απέναντι στην Μπεσίκτας, την Τετάρτη (28/10, 19:30, Live στο Gazzetta) στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στην έκτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, η διοργανώτρια αρχή όρισε τους «άρχοντες της αναμέτρησης» που θα διευθύνουν το αυριανό ματς. Αυτοί θα είναι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία) και Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο).

Στο Χάποελ Τελ Αβίβ-Εφές θα βρίσκεται ο Γιάννης Φούφης μαζί με τους Ίλια Μπελόσεβιτς και Στιβ Μπίτνερ, ενώ στο Βίρτους Μπολόνια-Ζαλγκίρις θα είναι ο... rookie στην Ευρωλίγκα Γιάννης Τηγάνης μαζί με τους Κάρλος Περούγκα και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι.