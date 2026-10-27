Παπαδογιάννης στο Gazzetta Magazino για το Basket Gate: «Δεν είναι σκάνδαλο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε στην εκπομπή «Gazzetta Magazino» για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας πως δεν είναι μία υπόθεση που αφορά αποκλειστικά τους δύο αιωνίους.

Το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ, αναφορικά με την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, από επίπεδο GBL έως και σχολικές αναμετρήσεις είναι στην κορυφή της επικαιρότητας.

Για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μίλησε ο Νίκος Παπαδογιάννης στην εκπομπή «Gazzetta Magazino», τονίζοντας πως τα όσα συμβαίνουν δεν είναι σκάνδαλο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και δεν θα έπρεπε να χρωματίζεται με πράσινο η κόκκινο χρώμα.

«Ολοκληρωτικά στρεβλό και λάθος είναι να χρωματίζεται αυτό το σκάνδαλο με κόκκινο και πράσινο. Δεν είναι σκάνδαλο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έχει διάφορες διαστάσεις. Σε επίπεδο, όμως, Προμηθέα, ομάδων, Τσάπα, ενδεχομένως παράνομου στοιχηματισμού. Όχι νόμιμου, για να μην μπερδευτούμε, όχι ρυθμισμένου. Όχι του στοιχηματισμού που θρέφει τον ελληνικό αθλητισμό. Άλλο πράγμα εντελώς. Σκάνδαλο ευνοιοκρατίας στα σχολεία, με μοριοδότηση και όλα αυτά».

«Όμως, επειδή ο Ολυμπιακός, σε μεγάλο βαθμό, συνέδεσε ανεπίσημα, το πρόσωπο του Λιόλιου με την αλλαγή ισορροπίας δυνάμεων, με το “μέχρι τέλους” και όλα αυτά, αυτομάτως πήρε μια τέτοια διάσταση η θητεία Λιόλιου και, εξ αντανακλάσεως, η θητεία Βασιλακόπουλου πριν από αυτόν. Στην αληθινή ζωή, θα σας πω εγώ: αν πάρει κανένας τις λίστες με κοινή λογική, θα μου πείτε “ποιος είστε εσείς, κύριε, που θα φέρετε κοινή λογική εδώ;”. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είμαι ο παράξενος. Στην πραγματική ζωή, λοιπόν, στη θητεία Λιόλιου έχουν πάρει πρωταθλήματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Στη θητεία Βασιλακόπουλου έχουν πάρει πρωταθλήματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός».

«Εγώ ξέρω ότι όταν υπάρχει καθεστώς δυναστείας, παντοκρατορίας, ο άλλος δεν προλαβαίνει να ανασάνει. Δεν γίνεται να παίρνει τα μισά πρωταθλήματα, όσο καλύτερη ομάδα κι αν έχει. Εκείνοι, βέβαια, θα σου πουν: “Νικήσαμε και τη διετία, όταν το πήγαμε. Νικήσαμε και το καθεστώς”. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Και, για μένα, αυτό για το οποίο θα πρέπει να λογοδοτήσει ο Λιόλιος —λέμε τώρα “να λογοδοτήσει”, έτσι, άγνωστες λέξεις βάζω— είναι ότι παρέδωσαν και παραδίδουν το μπάσκετ βορά σε όλους αυτούς που παριστάνουν τους αδικημένους. Δηλαδή, τώρα πια όλοι είναι αδικημένοι. Κανένας ευνοημένος δεν υπάρχει, κανείς. Υπάρχει αδικία χωρίς ευνοημένους. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό το πράγμα».