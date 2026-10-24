EuroLeague: Σορτς και ΛεΝτέι οι πολυτιμότεροι παίκτες της 7ης αγωνιστικής
Η EuroLeague μέσω επίσημης ανάρτησης στον λογαριασμό της στο X γνωστοποίησε πως ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ζακ ΛεΝτέι είναι οι πολυτιμότεροι παίκτες της 7ης αγωνιστικής (MVPs).
Ο πρώην αθλητής του Παναθηναϊκού συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της Βαλένθια στην έδρα της Παρί (103-94), αφού σκόραρε 25 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).
Τις ίδιες μονάδες συγκέντρωσε και ο παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Ζακ ΛεΝτέι, στη νίκη των Ισραηλινών (90-81) κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, στην οποία έκανε double-double με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Double trouble in Round 7! 😤 Zach LeDay & @TjShorts5 were UNSTOPPABLE, earning the first Co-MVP of the Round honors of the season! 👏 MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi https://t.co/JMBNx1yiQT— EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2026
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