EuroLeague: Σορτς και ΛεΝτέι οι πολυτιμότεροι παίκτες της 7ης αγωνιστικής

Γιώργος Σακελλάρης
EuroLeague: Σορτς και ΛεΝτέι οι πολυτιμότεροι παίκτες της 7ης αγωνιστικής
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Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ζακ ΛεΝτέι αναδείχθηκαν οι πολυτιμότεροι παίκτες της 7ης αγωνιστικής στη EuroLeague.

Η EuroLeague μέσω επίσημης ανάρτησης στον λογαριασμό της στο X γνωστοποίησε πως ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ζακ ΛεΝτέι είναι οι πολυτιμότεροι παίκτες της 7ης αγωνιστικής (MVPs).

Ο πρώην αθλητής του Παναθηναϊκού συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της Βαλένθια στην έδρα της Παρί (103-94), αφού σκόραρε 25 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Τις ίδιες μονάδες συγκέντρωσε και ο παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Ζακ ΛεΝτέι, στη νίκη των Ισραηλινών (90-81) κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, στην οποία έκανε double-double με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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