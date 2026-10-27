Η Βαλένθια συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, αφού επικράτησε με 86-78 της Φενέρ.

Συνεχίζει να αποτελεί μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν στη Euroleague η Βαλένθια. Η ομάδα από την Ισπανία επικράτησε με της Φενέρ και έτσι πήγε στο 6-2 πιάνοντας τους Τούρκους.

Για τους νικητές ο Σορτς είχε 23 πόντους, ενώ 19 είχε ο Μπόλντγουιν και 18 ο Σιλντς. Δεν έφταναν για να χαρίσουν τη νίκη στο σύνολο του Σάρας.

Βαλένθια - Φενέρ: Το ματς

Ο Μίροτιτς έδωσε αέρα 10 πόντων στη Βαλένθια, η οποία προηγήθηκε με 14-4 στα μέσα της πρώτης περιόδου. O Μπρουκς έγραψε το 19-8 λίγο πριν τελείωσει το πρώτο δεκάλεπτο, με τους Τούρκους να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Το σκηνικο δεν άλλαξε στην δεύτερη περίοδο, με τον Σορτς να κάνει το 29-16 στο 14'. Ο Μπάλντγουιν μείωσε σε 36-25 στο ημίχρονο

Ο Σανλί έκανε το 51-40 για την ομάδα του Σάρας, ενώ ο Μέλι διαμόρφωσε το 60-46 στο 30', με τους φιλοξενούμενους να έχουν πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν. Η Φενέρ δεν τα παράτησε και ο Σιλντς μείωσε σε 69-63. Με τον Μπόλντγουιν η Φενέρ πέρασε μπροστά με 75-76 στο 37'. Ο Μπρουκς έκανε το 82-78 στο 39' και η Βαλένθια πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 36-25, 60-46, 86-78

NIKΗΣΕ ΓΙΑΤΊ... είχε 21 επιθετικά ριμπαουντ η Βαλένθια και η Φενέρ σούταρε με 7/28 τρίποντα.

MVP O… Σορτς με 23 πόντους και σημαντικά καλάθια.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπρουκς και Τέιλορ που είχαν από 16 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπόλντγουιν είχε 19 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Χόρτον-Τάκερ που έμεινε στους 5 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5 επιθετικά ριμπάουντ του Σακό.