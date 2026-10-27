Συνεχίζει να αποτελεί μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν στη Euroleague η Βαλένθια. Η ομάδα από την Ισπανία επικράτησε με της Φενέρ και έτσι πήγε στο 6-2 πιάνοντας τους Τούρκους.
Για τους νικητές ο Σορτς είχε 23 πόντους, ενώ 19 είχε ο Μπόλντγουιν και 18 ο Σιλντς. Δεν έφταναν για να χαρίσουν τη νίκη στο σύνολο του Σάρας.
Βαλένθια - Φενέρ: Το ματς
Ο Μίροτιτς έδωσε αέρα 10 πόντων στη Βαλένθια, η οποία προηγήθηκε με 14-4 στα μέσα της πρώτης περιόδου. O Μπρουκς έγραψε το 19-8 λίγο πριν τελείωσει το πρώτο δεκάλεπτο, με τους Τούρκους να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Το σκηνικο δεν άλλαξε στην δεύτερη περίοδο, με τον Σορτς να κάνει το 29-16 στο 14'. Ο Μπάλντγουιν μείωσε σε 36-25 στο ημίχρονο
Ο Σανλί έκανε το 51-40 για την ομάδα του Σάρας, ενώ ο Μέλι διαμόρφωσε το 60-46 στο 30', με τους φιλοξενούμενους να έχουν πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν. Η Φενέρ δεν τα παράτησε και ο Σιλντς μείωσε σε 69-63. Με τον Μπόλντγουιν η Φενέρ πέρασε μπροστά με 75-76 στο 37'. Ο Μπρουκς έκανε το 82-78 στο 39' και η Βαλένθια πήρε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-9, 36-25, 60-46, 86-78
NIKΗΣΕ ΓΙΑΤΊ... είχε 21 επιθετικά ριμπαουντ η Βαλένθια και η Φενέρ σούταρε με 7/28 τρίποντα.
MVP O… Σορτς με 23 πόντους και σημαντικά καλάθια.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπρουκς και Τέιλορ που είχαν από 16 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπόλντγουιν είχε 19 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Χόρτον-Τάκερ που έμεινε στους 5 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5 επιθετικά ριμπάουντ του Σακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.