Τι Τζει Σορτς: Τον χρόνο απλά για λίγο τον… πάγωσε και θυμίζει ξανά τον παίκτη της Παρί!

Ο Τι Τζέι Σορτς έχει ξαναβρεί τον παλιό, καλό του, εαυτό στην Βαλένθια και το Gazzetta συγκρίνει τον Αμερικανό γκαρντ της περσινής σεζόν με το τρομερό του ξεκίνημα στην ισπανική ομάδα.

11 Ιουνίου 2025: Λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Άταμαν είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο τούρκικο HΤ Spor και είχε επιβεβαιώσει την απόκτηση του Αμερικάνου (και υποψήφιου τότε MVP της regular season της Euroleague) γκαρντ: «Μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι έχουμε υπογράψει τον Τι Τζέι Σορτς, τον πιο σημαντικό παίκτη της χρονιάς» είχε πει χαρακτηριστικά.

Αλήθεια, ποιος να περίμενε τότε ότι η σεζόν που θα ακολουθούσε θα είχε τελείως διαφορετική κατάληξη. Όχι μόνο από πλευράς αποτελεσμάτων, αλλά και όσον αφορά τον ίδιo τον Σορτς. Όχι μόνο δεν αποτέλεσε «τον πιο σημαντικό παίκτη της χρονιάς» όπως είχε προαναγγείλει ο Τούρκος τεχνικός, αλλά από απόλυτος πρωταγωνιστής είχε εξελιχθεί σε έναν… ρολίστα πολυτελείας.

Ο γκαρντ που είχε αφήσει την Euroleague με το στόμα ανοικτό με αποτέλεσμα να περιμένουν όλοι την παρουσία του σε μια ομάδα που διεκδικεί το τρόπαιο, παρακολουθούσε το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών από τον πάγκο. Από «ball hog» στην Παρί όντας εκείνος που έπαιρνε τις περισσότερες αποφάσεις με αποτέλεσμα να «κερδίσει» και τη μετακόμισή του στον Παναθηναϊκό μ’ ένα «παχυλό» συμβόλαιο, ουδέποτε κέρδισε την εμπιστοσύνη του Άταμαν. Και μάλιστα έχοντας γίνει αποδέκτης «σκληρών» σχολίων, όπως αυτά που είχε κάνει αρκετές φορές.

Ο Τούρκος δεν δίσταζε να βγάλει παίκτες στη… σέντρα και το είχε κάνει πολλές φορές με τον Σορτς. Αποκορύφωμα; Η δήλωση του στο ημίχρονο του Game 5 με τη Βαλένθια: «Όταν ήταν ο Τι Τζέι στο παρκέ, παίζαμε 4 εναντίον 5 μαζί του». Ήταν η σταγόνα που είχε ξεχειλίσει το ποτήρι της υπομονής του. Και εκεί και ο ίδιος ο Σορτς κατάλαβε ότι μετρούσε μέρες στην ομάδα. Είτε με τον Άταμαν, είτε χωρίς. Δεν περνούσε καλά και έψαχνε ήδη την επόμενη μπασκετική του Ιθάκη.

Στις 23 Ιουνίου 2026 και δη έναν ακριβώς χρόνο από την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του, ο Τι Τζέι Σορτς αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Λίγο-πολύ ήταν ένα τετελεσμένο γεγονός, αν και η κατάσταση είχε αλλάξει (ή θα άλλαζε) ριζικά στους «πράσινους». Έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του προκειμένου να κάνει το δικό του restart ή να αφήσει το κουμπί του «pause» που είχε πατηθεί τη σεζόν 2025-26 και να ξαναπατήσει το «play».

Το... restart του Σορτς στην Βαλένθια

Η Βαλένθια έμοιαζε να είναι ο ιδανικός προορισμός για εκείνον. Με πολύ λιγότερη πίεση και περισσότερο χώρο για μπάσκετ, ο Σορτς κατάλαβε ότι θα μπορέσει να ξεδιπλώσει εκ νέου τις ικανότητες του προκειμένου να επαναφέρει στην Euroleague τον Σορτς της… Παρί.

Και αν κρίνουμε βάσει των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών, ο Αμερικανός γκαρντ κρατάει την μπαγκέτα της ισπανικής ομάδας και δίνει τον ρυθμό και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Εκεί που όλοι νόμιζαν ότι η Βαλένθια θα είναι τελείως διαφορετική μετά το ολικό «λίφτινγκ» που πραγματοποίησε το καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι και την ομάδα που κατέπληξε τα πλήθη στην Euroleague, έφτασε στο σημείο να διαψεύσεις του πάντες και τα πάντα.

Τουλάχιστον στην εκκίνηση της σεζόν καθώς μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι οι μοναδικές αήττητες ομάδες στην διοργάνωση με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Και είναι αήττητη επειδή το χρωστάει στον μεγαλύτερο βαθμό στον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει… ξανανιώσει στο νέο του σπίτι και πραγματοποιεί την μία εντυπωσιακή εμφάνιση μετά την άλλη. Εμφανίσεις με τις οποίες είχε μπει στην κουβέντα για τον πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν 2024-25. Εμφανίσεις με τις οποίες είχε κερδίσει και το μεγάλο του συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό πριν από έναν χρόνο.

Τα νούμερα του έχουν εκτοξευθεί και είναι εφάμιλλα με αυτά της… Παρί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Euroleague, ο Σορτς έχει κατά μέσο όρο 17.5 πόντους, 6.2 ασίστ, 1.2 ριμπάουντ και 19.8 μονάδες στο Performance Index Rating ανά 21:50 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 56% στα δίποντα (24/43), 60% στα τρίποντα (3/5) και 72% στις βολές (13/18). Και όλα αυτά έχοντας 30,9% στο Usage, αριθμός πραγματικά τεράστιος.

Η αποτύπωση στο Usage και στις κατοχές

Και για να καταλάβετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο συγκεκριμένος, αυτός, αριθμός, είναι τεράστιος. Καταρχάς το Usage αποτυπώνει το ποσοστό των συνολικών κατοχών της ομάδας που χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος παίκτης στο διάστημα που έπαιξε. Οι σταρ των ευρωπαϊκών ομάδων δύσκολα να έχουν Usage μεγαλύτερο το 27%-28% ενώ στο 30%+ φτάνει το Usage παικτών που έχουν συνέχεια την μπάλα στα χέρια τους, όπως για παράδειγμα ο… Ντόντσιτς. Ο Κέντρικ Ναν πέρυσι στον Παναθηναϊκό είχε 28,4% Usage σε 37 ματς που αγωνίστηκε.

Θέλετε να κάνουμε την αντιπαραβολή και να δούμε τα αντίστοιχα νούμερα του ύστερα από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Τι Τζέι Σορτς στην Euroleague ως παίκτης του Παναθηναϊκού; Ο Άταμαν, λοιπόν, τον κρατούσε στο παρκέ για 13:36 λεπτά και εκείνος είχε μετρήσει κατά μέσο όρο 3.3 πόντους, 3 ασίστ, 0.3 ριμπάουντ, με 29% στα δίποντα (5/17), χωρίς να είχε ευστοχήσει ούτε σ’ ένα τρίπντο και έχοντας επίσης 60% στις βολές (3/5). Όπερ και σημαίνει ότι έπαιρνε πολύ λιγότερες προσπάθειες καθώς δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές του Τούρκου τεχνικού στην επίθεση, ενώ το Usage του βραχύσωμου Αμερικάνου γκαρντ έφτανε μόλις στο 19%.

Συνολικά την περσινή σεζόν, ο Σορτς είχε κατά μέσο όρο 16:06 λεπτά συμμετοχής σε 44 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με 8.1 πόντους, 2.9 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ με μόλις 7.9 μονάδες στο PIR, σουτάροντας με 48,6% στα δίποντα, 29,2% στα τρίποντα και 71,7% στις βολές. Αριθμοί οι οποίοι δεν αποτύπωναν τους λόγους για τους οποίους είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2025 από την Παρί και έχοντας πραγματοποιήσει… MVP σεζόν.

Και η φετινή του προσφορά στην Βαλένθια φαίνεται και από το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή του προπονητή, Τσάβι Αλμπέρ, σε όλα τα pick n roll που «τρέχει» η ομάδα όταν βρίσκεται στο παρκέ. Η ισπανική ομάδα μοιραζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται αλλά ξεκινάει από τα pick n roll με τον Σορτς να επωμίζεται το 46% των εν λόγω επιθέσεων προσφέροντας 5.5 πόντους ανά 6.8 κατοχές, να τρέχει εκείνος το παιχνίδι στο transition (4.3 πόντοι ανά 2.8 κατοχές) και να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι της απομόνωσης (2.5 πόντοι ανά 2.8 κατοχές). Συνολικά ο Τι Τζέι Σορτς παίρνει 14.3 κατοχές ανά παιχνίδι της Βαλένθια στην Euroleague, αριθμός που δείχνει και το πόσο σημαντικός είναι (και νιώθει) ο ίδιος την φετινή σεζόν…

Ο ΤΙ ΤΖΕΪ ΣΟΡΤΣ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE