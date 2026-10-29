Βαλένθια: Off επ' άοριστον ο Μίροτιτς
Mπορεί η Βαλένθια να συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Εuroleague μετά το 86-78 επί της Φενέρ, αλλά είχε και αρνητικά στο ματς. Στην αναμέτρηση με τους Τούρκους άτυχος στάθηκε ο Νίκολα Μίροτιτς που τραυματίστηκε.
Οι Ισπανοί ενημέρωσαν τον κόσμο πως μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε πως έχει μυϊκό πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό του, κάτι που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στα επόμενα ματς της ομάδας. Άγνωστο το πότε θα είναι ξανά ετοιμοπόλεμος.
Τεράστιο πλήγμα για τη Βαλένθια, καθώς ο Μίροτιτς μετρά φέτος 13 πόντους μέσο όρο και είναι ένας από τους πυλώνες της επίθεσης της ισπανικής ομάδες που έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 6-2 φέτος.
🏥 Cas 👉 Parte médico Nikola Mirotic https://t.co/fS0sSHeyPQ Val 👉 Comunicat mèdic Nikola Mirotic https://t.co/tf1IZtuiaT Eng 👉 Medical report: Nikola Mirotic https://t.co/uUOY1bcT07 https://t.co/SZAgjK8a0x— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.