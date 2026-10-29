Η Βαλένθια θα κληθεί να παίξει χωρίς τον Νίκολα Μίροτιτς για το επόμενο διάστημα.

Mπορεί η Βαλένθια να συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Εuroleague μετά το 86-78 επί της Φενέρ, αλλά είχε και αρνητικά στο ματς. Στην αναμέτρηση με τους Τούρκους άτυχος στάθηκε ο Νίκολα Μίροτιτς που τραυματίστηκε.

Οι Ισπανοί ενημέρωσαν τον κόσμο πως μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε πως έχει μυϊκό πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό του, κάτι που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στα επόμενα ματς της ομάδας. Άγνωστο το πότε θα είναι ξανά ετοιμοπόλεμος.

Τεράστιο πλήγμα για τη Βαλένθια, καθώς ο Μίροτιτς μετρά φέτος 13 πόντους μέσο όρο και είναι ένας από τους πυλώνες της επίθεσης της ισπανικής ομάδες που έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 6-2 φέτος.