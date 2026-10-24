Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Το «μειδίαμα» της ήττας και η «αδιαφορία» της νίκης

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το ασυνήθιστο – από πλευράς απόδοσης – διήμερο που μας πέρασε για τους «αιώνιους» και εν μέσω της μαυρίλας που έχει «πλακώσει» το ελληνικό μπάσκετ, επιχειρεί να βρει τα «ερυθρόλευκα» και τα «πράσινα» κέρδη της 7ης αγωνιστικής.

Με όλον αυτόν τον καταιγισμό των συλλήψεων και των πρωτόγνωρων καταστάσεων που ζούμε στο τελευταίο 48ωρο και ο οποίος δεν φαίνεται να έχει σταματημό και μοιάζει με βαρέλι δίχως πάτο, η αλήθεια είναι ότι όχι απλά δεν είναι εύκολο να μιλήσεις ή να γράψεις για μπάσκετ!

Καλά-καλά δεν μπορείς να απολαύσεις το παιχνίδι, ούτε να λειτουργήσεις σαν να μην τρέχει τίποτε! Όποιος εκ των παροικούντων στην μπασκετική «Ιερουσαλήμ» της χώρας μας ισχυριστεί ότι έπεσε από τα σύννεφα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, είναι από άλλο ανέκδοτο!

Από λίγο έως πολύ, όλοι ή περισσότεροι είχαν ακούσει ιστορίες, είχαν υποψιαστεί «βρωμιές» ή παράξενα συμφέροντα, είχαν εκπλαγεί ή είχαν δυσκολευτεί να ερμηνεύσουν με λογική όσα κατά καιρούς συνέβαιναν συχνά-πυκνά στα ελληνικά γήπεδα...

Ωστόσο, επειδή στην «ψωροκώσταινα» εις τους αιώνες των αιώνιων «βασίλευε» η ατιμωρησία και επειδή πάντα έλλειπε η «σφραγίδα» της κάθαρσης, στο οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ και ειδικότερα μετά από δύο εκλογικές μάχες που κρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της διοικούσας παράταξης στην ΕΟΚ, όλα τα παραπάνω συνοδεύονταν με ένα «δεν μπορεί» ή τουλάχιστον με μία επιφυλακτική απόσταση από το πέρασμα της λεπτής γραμμής...

Αν όλα όσα συγκλονιστικά και διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάθε μέρα (τα οποία επαναλαμβάνω ότι ακούγαμε και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά εν τη απουσία μαρτύρων πρόθυμων να καταθέσουν, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε) αποδειχθούν στο δικαστήριο ότι ίσχυαν και με το παραπάνω, τότε συμφωνώ με τον διευθυντή του Gazzetta, τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη!

Και αυτό γιατί πράγματι σε μία τέτοια συνθήκη αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και θα αποτελέσει την αφορμή ώστε στο τέλος μίας μακράς και δύσβατης διαδρομής, το μπάσκετ στην πατρίδα μας να αποβάλει το σαθρό υπόστρωμα και να αποκτήσει ξανά την θέση που είχε στην συνείδηση του μέσου Έλληνα φιλάθλου.

Ολυμπιακός: Η παρ’ όλίγον παρα φύσιν 5η σερί νίκη, θα ήταν... κουφό να συμβεί!

Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε τα 10/12 του 2026 και οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Φενέρμπαχτσέ, με μείον τους τρεις κορυφαίους σκόρερ τους (Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ σκοράρουν αθροιστικά κατά μ.ο. 39,4 πόντους ανά παιχνίδι), μετρώντας τέσσερις διαδοχικές νίκες σε ισάριθμους αγώνες τους τελευταίους 6 μήνες.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας, δε, έχει έρθει στην Ελλάδα πλήρης και χωρίς το παραμικρό αγωνιστικό πρόβλημα (εδώ και 3 εβδομάδες υπάρχει μία αβεβαιότητα σχετικά με την χορηγό εταιρεία που συνεισφέρει συνολικά 7,5 εκατομμύρια στο εφετινό budget και της οποίας ο ισχυρός άνδρας έχασε αιφνίδια και ανεξήγητα την ζωή του), έχοντας το υψηλότερο δυνατό κίνητρο.

Και για να μην έχει την τύχη που είχε το “T-Center” πριν από λίγες εβδομάδες (ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό) αλλά και γιατί μία ακόμη ήττα (θα ήταν η 5η στην σειρά) από τους Πειραιώτες θα έχτιζε ένα άτυπο αρνητικό σερί και είναι γνωστό πόσο η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025, θέλει να νικήσει την ομάδα που της πήρε την δόξα την αμέσως επόμενη χρονιά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά και φυσικά συνυπολογίστε και ολίγη από την «αιώνια» αντιπαλότητα (λόγω της σύνδεσης του Saras με το «τριφύλλι») και έχετε έτοιμο το «γλυκό»!

Υπό τις παραπάνω συνθήκες και με τα δεδομένα που παραθέσαμε, λοιπόν, το να κερδίσει ο Ολυμπιακός την Φενέρμπαχτσέ, έμοιαζε κομματάκι δύσκολο!

Το ότι το δεν αποδέχτηκε την μοίρα της ατυχίας του, πάλεψε μέχρι εκεί που δεν παίρνει και ασυνήθιστα σχήματα κατάφερε να μπερδέψει τους φιλοξενούμενους και να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και για περισσότερο από 35 λεπτά να γίνει το «αφεντικό» της αναμέτρησης, αποτελεί μεγάλο credit για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του ως προς την σύλληψη του πλάνου και εν συνεχεία για τους παίκτες ως προς την εκτέλεση και την κατάθεση της ψυχής και των σωματικών αποθεμάτων.

Όταν καταναλώνεις τόση ενέργεια και βγάζεις... τόνους physicality στην άμυνα και στην επίθεση βρίσκεις έναν αξιοπρεπή ρυθμό χωρίς να έχεις μάθει να παίζεις χωρίς τους “go to guys” στο σκοράρισμα, τότε σαν οργανισμός έχεις μέταλλο, χαρακτήρα και τεχνογνωσία και αυτά τα στοιχεία, πολλές φορές σε βοηθούν να ξεπεράσει σημαντικές απουσίες και να είσαι άκρως ανταγωνιστικός.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ανώτατο προβάδισμα του +16 στο 18ο λεπτό, το παθητικό των 24 πόντων και το 23,3% εντός πεδιάς της τουρκικής ομάδας στο πρώτο 20λεπτο, ήταν νούμερα που δεν είχαν πολύ ουσιαστική μπασκετική εξήγηση.

Το ότι οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους θα το έβρισκαν κάποια στιγμή στο 2ο μέρος και το ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να διατηρήσει τόσο μεγάλη σκληράδα στα μετόπισθεν με την ίδια παραγωγικότητα στο ίδια διάστημα, ήταν κάτι λίγο-πολύ αναμενόμενο, οπότε αυτομάτως οι Πειραιώτες ήταν κερδισμένοι μόνο και μόνο που το ματς θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Το ότι έχασαν 8 βολές (στις 20 προσπάθειες) σε ματς 60 και κάτι πόντων, είχαν αρνητική αναλογία ασίστ (3)/λαθών (5) στην 4η περίοδο και στο τέλος έμειναν από δυνάμεις πετώντας στα σκουπίδια μία διαφορά 8 πόντων στο τελευταίο 6λεπτο του αγώνα (είχαν 1/11 σουτ & 3λ.), εξηγεί τα πως και τα γιατί μίας ήττας (61-64) που «ξένισε» και «πόνεσε» λίγο παραπάνω λόγω της εξέλιξης, αλλά που μπασκετικά, θα ήταν ένα μικρό «θαύμα» να αποφευχθεί.

Πως να νικήσει με 35% εντός πεδιάς, 37 πόντους λιγότερους από την μέση παραγωγικότητα και 9 λάθη στο 2ο ημίχρονο;

Γι’ αυτό και το πρόσημο δεν μπορεί να είναι μόνο αρνητικό! Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι και άμυνα μπορεί να παίξει αλλά και ότι διαθέτει τα «εργαλεία» για να νικήσει σε χαμηλότερο σκορ και με λιγότερες από τις συνηθισμένες κατοχές.

Υγ.1: Υποθέτω ότι ο Βεζένκοβ (17π. & 10ρ.) δεν περίμενε να βρεθεί εντελώς ελεύθερος και με σουτ προπόνησης για την ισοφάριση – μετά την λάθος αλλαγή που έγινε στο out της τελευταίας κατοχής – και γι’ αυτό ίσως έριξε αυτό το «τούβλο» (airball) στην εκπνοή. Αν και πιστεύω ότι αν το ματς πήγαινε στην παράταση, ίσως οι πρωταθλητές να έχαναν πιο εύκολα! Λόγω κούρασης και επιβάρυνσης των βασικών παικτών...

Παναθηναϊκός: Είναι «κατάκτηση» να νικάει και όταν δεν είναι καλός!

Μία μέσα νωρίτερα στο “T-Center” έπαιζε ο πρώτος με τον τελευταίο στην βαθμολογία της Euroleague. Σε μία τέτοια συνθήκη και με το «βαρύ πυροβολικό» των «πρασίνων», τον Κέντρικ Ναν (11π., 5ασ. & 3λ. με 4/11 σουτ σε 20’), να κάνει το εφετινό ντεμπούτο του στην διοργάνωση, η βραδιά είναι περισσότερο δύσκολη για την ομάδα που έχει το μεγαλύτερο «πρέπει» και σχετικα «εύκολη» για τον επισκέπτη που ξέρει ότι αν χάσει με μονοψήφια διαφορά τότε εν πολλοίς, δεν θα φύγει στενοχωρημένη από το γήπεδο.

Σε όλα τα προαναφερθέντα, βάλτε το ποσοστό του φυσιολογικού ανακατέματος στην συνοχή και τον ρυθμό της ομάδας, όταν δύο εκ των πενταδάτων – μέχρι πρότινος – παικτών δεν έπαιξαν καθόλου (ο Καλαϊτζάκης DNP και ο Μαντζούκας εκτός 12άδας), αλλά και ότι ο βασικός point-guard δεν ξεκίνησε και χρησιμοποιήθηκε μόλις 14 λεπτά!

Παρ’ αυτά, παίζοντας στο ρελαντί και χωρίς την ένταση που είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής στο αμυντικό κομμάτι και με απούσα την επιθετική φρεσκάδα, για σχεδόν 33 λεπτά, ο Παναθηναϊκός δεν «παρενοχλήθηκε» καθόλου από την Μπασκόνια, έχοντας σταθερά μία διαφορά ασφαλείας 5-10 πόντων.

Το ότι τα χρειάστηκε στην συνέχεια και στην πιο κρίσιμη καμπή του ματς, είδε τους Βάσκους να προσπερνουν (69-70 στο 34’) και να ισοφαρίζουν σε 79-79 στα 98 δευτερόλεπτα για το τέλος, ήταν κομβικό για να «μιλήσει» η δύναμη της περηφάνιας που αποπνέει από τις μεγάλες προσωπικότητες του ρόστερ. Και χωρίς ο Ναν να είναι στο παρκέ ή να πάει η μπάλα στους δύο πιο ζεστούς παίκτες (Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις) που πατούσαν εκείνη την ώρα στον αγωνιστικό χώρο.

Τα δύο διαδοχικά μεγάλα σουτ (τρίποντα) του Φρανσίσκο (10π. & 11ασ.) και του Γιαμπουσέλε (9π. & 4ρ.), τα οποία και διαμόρφωσαν και τελικό 85-79, αποδεικνύουν πόσο μεγάλο και ποιοτικό είναι το βάθος των παικτών που έχει στα χέρια του ο Ζελικο Ομπράντοβιτς και πόσο εξαιρετικά το έχει διαχειριστεί.

Ο «επτάστερος» κρατάει τις 23 ασίστ και το 75% στα δίποντα σε μία αδιάφορη βραδιά, την παραμονή του παθητικού του κάτω από το 80 πόντους για 6ο ματς στα 7 ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά την σοβαρότητα όταν χρειάστηκε για να αποφύγει ένα ενδεχόμενο δεύτερο διαδοχικό σοκ, το οποίο – έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς στο 2ο ημίχρονο.

Σε ατομικό επίπεδο ξεχωρίζω τον Λεσόρ (20π. & 6ρ. με 9/10 διπ.), ο οποίος ήταν πολύ κεφάτος και επιθετικός μπροστά, χωρίς να χάσει καμία φάση. Κι όλα με τον «Ζοτς» να τον σημαδεύει λόγω του mismatch που υπήρχε με τους ψηλούς της ομάδας του Περάσοβιτς.

Συμπερασματικά, επειδή τέτοιες off night είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός την προσπέρασε χωρίς να πιεστεί και με τον Ομπράντοβιτς να προσαρμόζεται στην λογική αυτών που δίνει το εκάστοτε παιχνίδι. Χωρίς να αλλάζει χρώμα και να μανουριάζει και στηρίζοντας τους παίκτες του.

Γιατί πως να το κάνουμε; Το να μην είσαι καλός και να κερδίζεις, είναι μία ευχέρεια που δεν την έχουν παρά λίγες ομάδες στην Ευρώπη και που κατακτιέται μέσα από σκληρή δουλειά και μέσα από σωστή καθοδήγηση και αποδεκτή μοιρασιά στους ρόλους.

Και σε αυτό η παρουσία του “padre padrone” είναι κεφαλαιώδης από πλευρά της καθοδήγησης...

Υγ.2.: Όχι ότι έχει καμία σημασία πλέον, αλλά είναι τουλάχιστον αστείο να πιστεύει κάποιος ότι υπήρχε έστω ένας εκ των εξι συναδέλφων που βρεθήκαμε στην απολογιστική συνέντευξη του προέδρου της ΕΟΚ, που συμμετείχε στην διαδικασία με σκοπό να «ξεπλύνει»... «άπλυτα ρούχα»!

Υγ.3.: Το ποιος έχει κάνει κριτική (αρνητική ή θετική ανάλογα με τα εκάστοτε πεπραγμένα) στην διοίκηση της ομοσπονδίας αλλά και το ποιοι έχουν εργασιακή σχέση μαζί της, είναι καταγεγραμμένο και πολύ εύκολο να το βρει κανείς, αν κι εφόσον έχει την διάθεση, σέβεται τον εαυτό του και φυσικά ενδιαφέρεται να μην τρώει... σανό!

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