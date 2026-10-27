Μπαρτζώκας: «Θα ήταν ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ - Ελπίζαμε να παίξει αυτή τη βδομάδα ο Μοντέρο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπεσίκτας, αλλά και τις απουσίες της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του, στην τρίτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Για την όγδοη αγωνιστική της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθεί από την Μπεσίκτας (28/10, 19:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας, μίλησε ενόψει του προσεχούς αγώνα, τη μεταγραφή του Κόντσαρ, αλλά και την απουσία των Μιλουτίνοφ και Μοντέρο.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Χρέος μας είναι η ομάδα να έχει ενέργεια. Όλοι παίζουν με ένα έξτρα κίνητρο απέναντί μας. Η Μπεσίκτας είναι ομάδα που παίζει με μεγάλο κίνητρο έχουν και κοινό φανατικό. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε καλή επικοινωνία πάγκου και γηπέδου.

Λόγω των απουσιών που έχουμε θα ήταν ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ. Του έχουμε στείλει σε βίντεο την τακτική μας. Όλα θα γίνουν στο γήπεδο. Θέλει λίγες μέρες, αλλά όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά.

Ελπίζαμε ο Μοντέρο να παίξει αυτή την εβδομάδα, δεν τα κατάφερε. Είναι μια διαδικασία που πάει μέρα με τη μέρα. Ο Μιλουτίνοφ ήρθε στο γήπεδο και ήταν πρησμένο το δάχτυλό του ποδιού του. Έχει πάει για μαγνητική, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό.

Τον Ολυμπιακό τον βολεύει να μαζεύει νίκες. Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο. Μετά τη Φενέρ μπορεί να πάμε σε παιχνίδι 90 πόντων. Προτιμάμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι και να το κερδίζουμε. Είναι ιδιαίτερο το διάστημα για εμάς, έχουμε πολλά εντός τις επόμενες μέρες και οι ελλείψεις μας είναι σημαντικές για τη δημιουργία και την εκτέλεση. Αν περάσουμε αλώβητοι θα είναι σημαντικό».