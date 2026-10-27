Κόντσαρ: «Για την ομάδα μου κάνω ότι μπορώ για να κερδίζει - Είμαι έτοιμος για το πλάνο του Μπαρτζώκα»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έκανε ο Τζον Κόντσαρ.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση. Οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν μία λύση για γκαρντ και έκαναν δικό τους τον πολύπειρο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος μετά από μία πολυετή θητεία στο NBA, γίνεται κάτοικος Πειραιά.

Ο 30χρονος Αμερικανός, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και μίλησε για τα όσα έχει να προσφέρει.

Ο Κόντσαρ είπε

«Eίμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την ευκαιρία. Πρώτη φορά για εμένα στην Ελλάδα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος για αυτό».

Για την πρώτη του εμπειρία στη EuroLeague: «Πάντα παίζω με την καρδιά μου όσο πιο πολύ μπορώ, είμαι ένας παίκτης που βουτάει στο παρκέ για έξτρα κατοχές για την ομάδα μου και κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζει».

Για τα όσα έχει δει από τον Ολυμπιακό: «Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας έχουμε για να είμαι ειλικρινής. Όλοι αλλάζουν την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη. Δεν είναι στατικά τα plays μας καθόλου και είμαι έτοιμος να πάω και εγώ με το πλάνο του προπονητή».

Για τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τον Ολυμπιακό: «Αυτό που χτίζουν εδώ. Ήταν οι πρωταθλητές την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, θέλουν να κερδίσουν ακόμα ένα πρωτάθλημα φέτος. Θέλουν να χτίσουν κάτι πολύ καλό τα επόμενα χρόνια».

Για το τι θα φέρει στο παρκέ: «Το υψηλό μου IQ, αμυντικό mentallity, βουτάω στο παρκέ για έξτρα κατοχές και μπορώ να σκοράρω ανοιχτά τρίποντα».

Για το τι του είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Είχαμε μιλήσει δύο φορές στο τηλέφωνο. Του είπα καλή τύχη για τα παιχνίδια. Σήμερα μιλήσαμε κάπως βιαστικά, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ο ένας τον άλλον».

Για το μήνυμα που έχει για τον κόσμο του Ολυμπιακού: »Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για εσάς θα είναι πολύ ωραίο. Περιμένω με ανυπομονησία να μπω στο παρκέ».

Για το αν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης με τον οποίο ανυπομονεί να παιξει μαζί του: «Με τον Τάισον Γουόρντ. Έχουμε παίξει αντίπαλοι στο κολλέγιο, ήμασταν σε διαφορετικά προγράμματα, οπότε είχαμε τις κολλεγιακές μας μάχες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί του τώρα και θα είμαστε συμπαίκτες».