Βαγγέλης Λιόλιος, Ηλίας Κορομηλάς και Πέτρος Παπαπέτρου έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ακόμα τρία γνωστά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας.

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες, καθώς εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, έχουν συλληφθεί ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Πέτρος Παπαπέτρου.

Μάλιστα έχει εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για τρία πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας. Συγκεκριμένα Βάσω Τσαρούχα, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο (πρώην διαιτητής), Τάσος Πιλοϊδης έχουν εμπλακεί στο μεγάλο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ και εκκρεμεί εις βάρος τους, ένταλμα σύλληψης!