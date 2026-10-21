ΕΟΚ: Τρεις συλλήψεις και τρία εντάλματα!
Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες, καθώς εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, έχουν συλληφθεί ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Πέτρος Παπαπέτρου.
Μάλιστα έχει εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για τρία πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας. Συγκεκριμένα Βάσω Τσαρούχα, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο (πρώην διαιτητής), Τάσος Πιλοϊδης έχουν εμπλακεί στο μεγάλο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ και εκκρεμεί εις βάρος τους, ένταλμα σύλληψης!
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