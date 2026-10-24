Ραμαντάνης στο Gazz Floor: «Εκανε κατάθεση ψυχής ο Ολυμπιακός»

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης έκανε το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τέταρτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague. Υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα με 64-61.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Gazzetta.gr, Παναγιώτης Ραμαντάνης, μίλησε στο Gazz Floor (Παρασκευή 23/10) για την εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα και πως οι παίκτες της ομάδας, έκαναν κατάθεση ψυχής, σε ένα παιχνίδι που μόνο καλά έχει να δώσει στους πρωταθλητές Ευρώπης.