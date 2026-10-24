Ραμαντάνης στο Gazz Floor: «Εκανε κατάθεση ψυχής ο Ολυμπιακός»
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τέταρτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague. Υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την ήττα με 64-61.
Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Gazzetta.gr, Παναγιώτης Ραμαντάνης, μίλησε στο Gazz Floor (Παρασκευή 23/10) για την εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι».
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα και πως οι παίκτες της ομάδας, έκαναν κατάθεση ψυχής, σε ένα παιχνίδι που μόνο καλά έχει να δώσει στους πρωταθλητές Ευρώπης.
Δείτε όσα είπε στη 1.14.00:
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