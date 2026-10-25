Ολυμπιακός: Υπέροχες εικόνες στην Πάτρα, με παιδιά να περιμένουν για αυτόγραφα και φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία άριστη εμφάνιση στην Πάτρα για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League. Φιλοξενήθηκε από τον Προμηθέα και πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό με 85-45.
Με τη λήξη του αγώνα, πάρα πολλά παιδιά περίμεναν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του Ολυμπιακού, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται η χαρά στο πρόσωπο όλων των παιδιών, τα οποία περίμεναν πως και πως να δουν τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης τους ομάδας.
Δείτε το βίντεο
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