Πολλά παιδιά περίμεναν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του Ολυμπιακού για φωτογραφίες και αυτόγραφα, μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία άριστη εμφάνιση στην Πάτρα για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League. Φιλοξενήθηκε από τον Προμηθέα και πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό με 85-45.

Με τη λήξη του αγώνα, πάρα πολλά παιδιά περίμεναν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του Ολυμπιακού, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται η χαρά στο πρόσωπο όλων των παιδιών, τα οποία περίμεναν πως και πως να δουν τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης τους ομάδας.