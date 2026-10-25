Ο Εμπάι Εντζάι μίλησε αμέσως μετά την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα με 85-45 και εστίασε στην ενθάρρυνση που παίρνει από τον κόουτς Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός έκανε «φύλλο και φτερό» τον Προμηθέα στην Πάτρα (85-45) και έκανε το 4/4 στη GBL. Ο Εντζάι σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στον έλεγχο του ρυθμού από την ομάδα του και στην επιθετική πολυφωνία, ενώ τόνισε πως τα εγκωμιαστικά σχόλια του Γιώργου Μπαρτζώκα, του δίνουν αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ελέγξαμε τον ρυθμό του ματς στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαμε καλή άμυνα και έχουμε ένα ρόστερ που όλοι μπορούν να προσφέρουν στην επίθεση. Και ιδιαίτερα με τους τραυματισμούς που έχουμε, ήταν πολύ σημαντικό που πήραμε την εύκολη νίκη».



Για τα εγκωμιαστικά σχόλια του Μπαρτζώκα για εκείνον:

«Την προηγούμενη εβδομάδα έχασα τον πατέρα μου και ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Τα σχόλια του κόουτς μου έδωσαν επιπλέον αυτοπεποίθηση και κίνητρο για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».