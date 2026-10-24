Μπαρτζώκας: «Ο Κόντσαρ μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά διαφορετικά στοιχεία», τι είπε για Ντόρσεϊ

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε με 64-61, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου να στέκεται στα στοιχεία που κόστισαν στην ήττα των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα αναφέρθηκε και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Τζον Κόντσαρ και τον Εμπάι Εντιάι που έπαιξε ενώ είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξή του. Παράλληλα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην προσπάθεια των παικτών μου. Αντιμετωπίσαμε σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια, καθώς χάσαμε αρκετούς παίκτες που έχουν κομβικό ρόλο στην ομάδα.

Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις απουσίες με ορισμένες τακτικές προσαρμογές, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ελέγξαμε τον ρυθμό, όμως στο τέλος δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά τις καταστάσεις.

Θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι χωρίς τα λάθη που κάναμε. Δεν ελέγξαμε τα συναισθήματά μας στις κρίσιμες στιγμές και αυτό μάς οδήγησε σε λανθασμένες επιλογές.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε μόλις 1/7 βολές, ενώ στο τέλος δώσαμε στον αντίπαλο τέσσερις βολές χωρίς να υπάρχει λόγος. Παράλληλα, δεχτήκαμε δύο τρίποντα σε φάσεις στις οποίες δεν αμυνθήκαμε σωστά. Αυτές οι λεπτομέρειες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.

Επιθετικά, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις που θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η κούραση, αλλά χάσαμε τον ρυθμό μας. Σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα με την ίδια ταχύτητα και καταλήξαμε να παίρνουμε δύσκολα, καλά μαρκαρισμένα σουτ. Δυστυχώς, αυτό μάς κόστισε.

Όταν η διαφορά έπεσε στους δέκα πόντους, δεν καταφέραμε να την αυξήσουμε περισσότερο. Σε μία-δύο φάσεις, η Φενέρμπαχτσε βγήκε κερδισμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της EuroLeague: το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και οι τραυματισμοί που αντιμετωπίσαμε μάς έχουν επηρεάσει.

Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ίδια φιλοσοφία, ώστε να παρουσιαζόμαστε όπως πρέπει».

Για την άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και τον Κόντσαρ:

«Πιστεύουμε ότι ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά διαφορετικά στοιχεία του παιχνιδιού και να μας βοηθήσει σημαντικά. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε αρκετές απουσίες, οι οποίες περιόρισαν τις επιλογές μας.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν προσηλωμένοι στην άμυνα και δείξαμε ενέργεια και ένταση. Προς το τέλος, όμως, θεωρώ ότι η κούραση επηρέασε τη συγκέντρωσή μας. Θα χρειαζόμασταν περισσότερες λύσεις από τον πάγκο, ενώ τα τέσσερα φάουλ του Γουόρντ άλλαξαν τις ισορροπίες και επηρέασαν το rotation μας.

Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στον Εμπάι και να τον ευχαριστήσω. Παρά το γεγονός ότι επηρεάστηκε από την απώλεια του πατέρα του, δεν απουσίασε από τις προπονήσεις και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, συμπεριφερόμενος με απόλυτο επαγγελματισμό. Αυτό αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

Με το rotation που είχαμε στη διάθεσή μας, αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες. Αυτή είναι η κατάσταση στην παρούσα φάση, αλλά τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια.

Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Είχαμε απαιτητικά παιχνίδια, δύσκολες μετακινήσεις, αναποδιές και τραυματισμούς που επηρέασαν την προετοιμασία και τη λειτουργία της ομάδας. Παράλληλα, η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ δημιούργησε επιπλέον προβλήματα.

Δεν πρέπει, όμως, να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με κοντόφθαλμη λογική. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Είμαστε ομάδα με ποιότητα και βάθος, γι' αυτό χρειάζεται να παραμείνουμε ενωμένοι, να δουλέψουμε με υπομονή και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας.

Παρακολουθούμε την αγορά και εξετάζουμε τις διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να ενισχύσουμε την ομάδα όπου χρειάζεται. Έχουμε ήδη συζητήσει ορισμένες περιπτώσεις και αξιολογούμε τα δεδομένα πριν πάρουμε τις τελικές αποφάσεις μας.

Ωστόσο, η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ μάς υποχρέωσε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση το συντομότερο δυνατό, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που προέκυψαν. Οι σχετικές συζητήσεις είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά οι εξελίξεις μάς οδήγησαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες.