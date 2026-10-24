Γιασικεβίτσιους για το ελληνικό μπάκσετ: «Οι αρχές πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος την υπόθεση, θέλουμε το μπάσκετ καθαρό»

Δείτε όλα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Ολυμπιακού μίλησε για τα στοιχεία που έφεραν το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του επί των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα σχολίασε και στα σκάνδαλα που έχουν προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας και στους παίκτες μας. Παρά το κακό ξεκίνημα, συνεχίσαμε να παλεύουμε και καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Κάναμε την αντεπίθεσή μας στην αρχή της τρίτης περιόδου, αλλά ο Ολυμπιακός πλησίαζε κάθε φορά που φέρναμε το ματς στα ίσα.

Ξεκινήσαμε άσχημα και ήμασταν αργοί. Ωστόσο, κάθε φορά που βρισκόμασταν μπροστά, δείξαμε χαρακτήρα. Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και στους 12 πόντους στην τελευταία περίοδο».

Για το πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσει πνευματικά την ομάδα του όταν γνωρίζει ότι η αντίπαλη ομάδα έχει πολλές απουσίες:

«Όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου έχει τόσο σημαντικές απουσίες, όπως του Φουρνιέ, του Μοντέιρο, και πρέπει να πείσεις τους παίκτες σου ότι εξακολουθεί να πρόκειται για ένα ντέρμπι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν γνωρίζουν καλά. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως ο αντίπαλός μου έχει περισσότερα προβλήματα. Πρέπει, λοιπόν, να το καταλάβουμε αυτό. Είναι προφανές ότι από τον Ολυμπιακό απουσιάζουν παίκτες τεράστιας αξίας, ίσως οι πιο σημαντικοί του παίκτες. Λοιπόν, αν είναι δύσκολο για μένα, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τον αντίπαλό μου, γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει τόσες πολλές απουσίες».

Για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ:

«Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες στο μπάσκετ: οι παίκτες, οι προπονητές και οι διαιτητές. Και οι τρεις έχουν πολύ άγχος και επιτελούν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο.

Δεν είναι σωστό να λαμβάνονται αποφάσεις στα γραφεία που επηρεάζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αγαπάμε το μπάσκετ και το θέλουμε καθαρό, γιατί χωρίς αυτό δεν είμαστε τίποτα.

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος την υπόθεση και να τιμωρήσουν τους υπαίτιους, εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη τους. Το μπάσκετ αξίζει διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτό είναι, ξέρετε, ένα από τα βασικά θεμέλια της δημοκρατίας, έτσι δεν είναι;»

