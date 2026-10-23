Διαβάστε όλα όσα είπε στη flash interview ο Γιώργος Μπαρρτζώκας, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε, στάθηκε στο μικρό ροτέσιον που είχε η ομάδα του,

Μάλιστα τόνισε πως σταμάτησαν να τρέχουν και να κυκλοφορούν την μπάλα και αυτά ήταν από τα στοιχεία που κόστισαν στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ο πάγκος μας δεν ήταν βαθύς. Έπρεπε να κάνουμε κάποια τρικ και τελικά χάσαμε την ταχύτητά μας στην επίθεση. Σταματήσαμε να τρέχουμε, σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και τελικά το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις στο φινάλε».