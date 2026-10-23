Μπαρτζώκας: «Ο πάγκος μας δεν ήταν βαθύς»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε, στάθηκε στο μικρό ροτέσιον που είχε η ομάδα του,
Μάλιστα τόνισε πως σταμάτησαν να τρέχουν και να κυκλοφορούν την μπάλα και αυτά ήταν από τα στοιχεία που κόστισαν στους «ερυθρόλευκους».
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Ο πάγκος μας δεν ήταν βαθύς. Έπρεπε να κάνουμε κάποια τρικ και τελικά χάσαμε την ταχύτητά μας στην επίθεση. Σταματήσαμε να τρέχουμε, σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και τελικά το ματς κρίθηκε από μια δυο αποφάσεις στο φινάλε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.