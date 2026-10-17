Σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando», ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι BC, θα είναι οι τέσσερις ομάδες, που θα αποκτήσουν franchise στη EuroLeague.

Λαμπρά νέα για τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando»! Σύμφωνα με δημοσίευμά του, ο Δικέφαλος του Βορρά, η Παρί, η Ντουμπάι BC και η Βαλένθια, θα είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες, που θα έχουν τη μορφή franchise στη EuroLeague, σε ένα θέμα που αποτελεί «καυτή πατάτα» το τελευταίο διάστημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Χαβιέρ Μαέστρο, οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ το συνολικό ποσό που προβλέπεται να καταβάλουν οι τέσσερις σύλλογοι ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το ισπανικό μέσο παρουσιάζει το ευρύτερο οικονομικό πλάνο της διοργάνωσης για την επόμενη δεκαετία, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν μία θέση στο νέο μοντέλο της EuroLeague.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η EuroLeague έχει παρουσιάσει το οικονομικό της πλάνο για τα επόμενα δέκα χρόνια, το οποίο προβλέπει τη διανομή συνολικά 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συμμετέχουσες ομάδες. Από αυτά, τα 1,2 δισεκατομμύρια εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τα ποσά εισόδου που θα καταβάλουν μέσα στην επόμενη τετραετία 12 έως 15 νέοι σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει οικονομικές προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στη διοργάνωση ως μέτοχοι και να αποκτήσουν καθεστώς franchise.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το «Encestando», «τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου θα γίνουν δεκτές οι τέσσερις πρώτες ομάδες», με τη Βαλένθια, την Παρί και την Ντουμπάι να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα. Όσον αφορά την τέταρτη ομάδα, το ισπανικό μέσο υποστηρίζει πως «εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης», σημειώνοντας πως ο ελληνικός σύλλογος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις και διαθέτει έναν πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη που δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να συμμετάσχει στη EuroLeague.

Παράλληλα, οι Ισπανοί χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ ως έναν από τους ξεκάθαρους υποψήφιους για την κατάκτηση του EuroCup. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά δεδομένα που παραθέτει το δημοσίευμα. Συγκεκριμένα, η Βαλένθια και η Παρί φέρονται να καλούνται να καταβάλουν από 50 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις και την πρώτη καταβολή να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο. Για την Ντουμπάι BC το ποσό εκτιμάται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην περίπτωση του ΠΑΟΚ οι πληροφορίες του ισπανικού μέσου ανεβάζουν το αντίτιμο στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό για τις τέσσερις πρώτες ομάδες φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται πως η Παρτίζαν και η Βίρτους Μπολόνια είχαν επίσης προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη EuroLeague, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα των δύο συλλόγων ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο για την έγκρισή τους τον Νοέμβριο. Ο Ερυθρός Αστέρας παρουσιάζεται ως ακόμη ένας σοβαρός υποψήφιος, ο οποίος όμως αναμένεται να περιμένει τον επόμενο κύκλο εγκρίσεων, την άνοιξη ή το καλοκαίρι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θεωρείται από το ισπανικό μέσο ως μία από τις ομάδες που θα αποκτήσουν καθεστώς franchise μέσα στο 2027.

Στη λίστα των ενδιαφερόμενων συλλόγων βρίσκονται επίσης η Νάπολι, δύο νεοσύστατες ομάδες της Ρώμης, οι Λόντον Λάιονς, η Χάποελ Ιερουσαλήμ και ο Άρης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, έχουν καταθέσει οικονομικές προτάσεις για την ένταξή τους. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Ζενίτ, με τη συμμετοχή της ρωσικής ομάδας να παραμένει επί του παρόντος αδύνατη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.