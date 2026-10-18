Βαλένθια - Μούρθια 116-93: Ξέσπασε μετά τις δύο ήττες στην Euroleague
Οι δύο εντός έδρας ήττες στην Euroleague, φαίνεται πώς πείσμωσαν τους παίκτες της Βαλένθια οι οποίοι έψαχναν... εξιλαστήριο θύμα και το βρήκαν στο πρόσωπο της Μούρθια, την οποία και «φόρτωσαν» με 116 πόντους.
Μετά τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Μακάμπι, η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρ επέστρεψε στις νίκες φτάνοντας στο 2-2 ρεκόρ μετά από τέσσερις αγωνιστικές της ACB. Ο Χασιέλ Ριβέρο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους ενώ άλλοι πέντε παίκτες της Βαλένθια είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Σορτς να τελειώσει το ματς με 16 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
Για λογαριασμό της Μούρθια ο Ντίλαν Ένις είχε 28 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν σε αποδοση οι Φόρεστ και Μπουμ έχοντας από 18 και 14 πόντους αντίστοιχα.
Βαλένθια (Αλμπερτ): Ριβέρο 20 (1), Μπρουκς 16 (1), Σορτς 16, Μίροτιτς 14 (4), Σακό 12, Καρντένας 12 (3), Κορμπαλάν 6, Σεντ-Σουπερί 6, Τέιλορ 4, Οσετκόφκσι 3 (1), Πουέρτο 3, Ρίβερς 3.
Τα δεκάλεπτα: 25-14, 58-36, 86-60,
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