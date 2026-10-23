Τρομερό πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όπου όλα πήγαν... άριστα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» είναι γεμάτοι απουσίες, πραγματοποίησαν το κορυφαίο τους φετινό πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-5, ωστόσο ακολούθησε ένα ασύλληπτο σερί 17-0 από το 08:04 μέχρι το 02:14, για το 18-5.

Τρομερή ένταση σε άμυνα και επίθεση για τον Ολυμπιακό, με τον Γουόρντ να ξεχωρίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ (6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέωιμο, 1 μπλοκ), ενώ εξαιρετικοί οι ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου, που ξεκίνησαν επίσης βασικοί.

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω τα κακά του πρώτα δεκάλεπτα, όπου δεχόταν πάνω από 20-25 πόντους και τελείωσε την πρώτη περίοδο με το υπέρ του 20-8.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις ένα λάθος, ενώ είχαν πέντε περισσότερες ασίστ από τη Φενέρ.