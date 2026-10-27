Η Παρί έκανε το «διπλό» επικρατώντας με 93-99 απέναντι στην Ντουμπάι BC για την 8η αγωνιστική με τον Τζάρεντ Ρόντεν να ξεχωρίζει.

Η Παρί κατάφερε να περάσει με νίκη (93-99) από την έδρα της Ντουμπάι BC σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη μόλις νίκη της στη EuroLeague, ενώ η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ υποχώρησε στο 5-3.

Ντουμπάι BC - Παρί: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Καμπενγκέλε να ανεβάζει ρυθμό δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους μετά το πρώτο πεντάλεπτο (14-11). Ο Ερέρα έβαλε το δικό του... λιθαράκι με τρίποντο, ενώ μπήκε και ο Μπέικον στο παιχνίδι για το 21-16. Με ένα 0-7 σερί η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφτασε στο +9 (25-16), όμως ο Ρόντεν με ένα προσωπικό του 7-0 σερί πλησίασε στο καλάθι ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με το 25-23.

Με ένα επιμέρους 2-10 έως το 13ο λεπτό του ματς η Παρί προσπέρασε με την καταπληκτική προσπάθεια του Ρόντεν για το 27-33, ενώ ο ίδιος μαζί με τον Τζόνσον έδωσαν διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα τους στο 15' (28-45). Με ένα επιμέρους 8-2 η Ντουμπάι ροκάνισε τη διαφορά (36-42), όμως ο Φαγέ ήταν εκεί για να επανακτήσει τη διαφορά ασφαλείας για τους Γάλλους (36-48), όσο Πετρούσεφ και Μούσα «πάλευαν» να φέρουν την ομάδα τους πιο κοντά στο σκορ (47-54).

Μετά την ανάπαυλα, οι Πετρούσεφ και Μπέικον ήταν εκεί για να υπερκαλύψουν τη διαφορά στο σκορ πλησιάζοντας πολύ γρήγορα σε απόσταση ενός καλαθιού (58-60, στο 24'). Καμπενγκέλε και Ράιτ ανέτρεψαν το σκορ και έβαλαν μπροστά την Ντουμπάι για το 66-61, ενώ ο Ερέρα με την ευστοχία του από την περιφέρεια κατάφερε να δώσει και πάλι μπροστά την Παρί για το 68-69.

Mε ένα τρίποντο του Τάρπεϊ η Παρί πήρε λίγη παραπάνω ώθηση (72-76) με τον Ράιτ να απαντάει και τον Ρόντεν να διατηρεί μπροστά τους Γάλλους (75-78). Μπορεί ο Μούσα να μείωσε στον πόντο, αλλά ο Ιφί και ο Ερέρα ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στο +9 (79-88) και έκτοτε η νίκη ήταν μονόδρομος.



Τα δεκάλεπτα: 25-23, 47-54, 72-73, 93-99

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Κάθε φορά που η Ντουμπάι μείωνε, ο Ερέρα ήταν εκεί με το τρίποντό του.

MVP O… Τζάρεντ Ρόντεν με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ιφί με 20 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Φαγέ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερή εμφάνιση από τον Ντουέιν Μπέικον με το double double των 22 πόντων, 10 ριμπάουν και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπλόσομγκειμ που σκόραρε μόλις έναν πόντο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 19-8 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας της Ντουμπάι που και πάλι δεν μπόρεσαν να της δώσουν τη νίκη.

Dubai Basketball

Head coach: Xavi Pascual Player Min PTS 2FG 3FG FT O D T AST STL TO BLK F BLK A FC FD PIR +/- 0 E. Okobo 26:28 5 0/3 (0%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0 2 2 3 2 4 0 1 4 3 3 27 3 D. Bacon * 34:02 24 9/11 (81.8%) 2/7 (28.6%) 0/0 (0%) 3 7 10 2 0 2 0 0 2 2 27 0 4 J. Blossomgame 16:59 1 0/2 (0%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5 6 D. Mintz * 05:49 3 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 -1 8 D. Bertans 03:09 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 5 11 K. Kondic 05:01 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 2 13 D. Musa 13:48 8 0/2 (0%) 2/3 (66.7%) 2/2 (100%) 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 6 18 17 M. Kabengele * 29:57 22 8/12 (66.7%) 1/4 (25.0%) 3/6 (50.0%) 4 9 13 1 3 0 1 1 1 3 26 18 21 M. Diakite 07:58 2 1/3 (33.3%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 -1 7 23 T. Shengelia 10:16 8 3/3 (100%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 7 8 25 M. Wright Iv * 31:43 12 3/5 (60.0%) 1/3 (33.3%) 3/3 (100%) 1 1 2 6 2 0 0 0 2 2 18 5 30 F. Petrusev * 14:50 8 4/5 (80.0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 2 3 1 1 2 0 0 2 2 5 10 Team - - - - - 4 1 5 0 0 0 - - 0 0 5 - Total 200:00 93 28/46 (60.9%) 8/25 (32.0%) 13/19 (68.4%) 15 25 40 17 12 11 2 4 19 19 103 -