Ντουμπάι BC - Παρί 93-99: «Παριζιάνικος» αέρας στο Ντουμπάι
Η Παρί κατάφερε να περάσει με νίκη (93-99) από την έδρα της Ντουμπάι BC σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη μόλις νίκη της στη EuroLeague, ενώ η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ υποχώρησε στο 5-3.
Ντουμπάι BC - Παρί: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Καμπενγκέλε να ανεβάζει ρυθμό δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους μετά το πρώτο πεντάλεπτο (14-11). Ο Ερέρα έβαλε το δικό του... λιθαράκι με τρίποντο, ενώ μπήκε και ο Μπέικον στο παιχνίδι για το 21-16. Με ένα 0-7 σερί η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφτασε στο +9 (25-16), όμως ο Ρόντεν με ένα προσωπικό του 7-0 σερί πλησίασε στο καλάθι ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με το 25-23.
Με ένα επιμέρους 2-10 έως το 13ο λεπτό του ματς η Παρί προσπέρασε με την καταπληκτική προσπάθεια του Ρόντεν για το 27-33, ενώ ο ίδιος μαζί με τον Τζόνσον έδωσαν διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα τους στο 15' (28-45). Με ένα επιμέρους 8-2 η Ντουμπάι ροκάνισε τη διαφορά (36-42), όμως ο Φαγέ ήταν εκεί για να επανακτήσει τη διαφορά ασφαλείας για τους Γάλλους (36-48), όσο Πετρούσεφ και Μούσα «πάλευαν» να φέρουν την ομάδα τους πιο κοντά στο σκορ (47-54).
Μετά την ανάπαυλα, οι Πετρούσεφ και Μπέικον ήταν εκεί για να υπερκαλύψουν τη διαφορά στο σκορ πλησιάζοντας πολύ γρήγορα σε απόσταση ενός καλαθιού (58-60, στο 24'). Καμπενγκέλε και Ράιτ ανέτρεψαν το σκορ και έβαλαν μπροστά την Ντουμπάι για το 66-61, ενώ ο Ερέρα με την ευστοχία του από την περιφέρεια κατάφερε να δώσει και πάλι μπροστά την Παρί για το 68-69.
Mε ένα τρίποντο του Τάρπεϊ η Παρί πήρε λίγη παραπάνω ώθηση (72-76) με τον Ράιτ να απαντάει και τον Ρόντεν να διατηρεί μπροστά τους Γάλλους (75-78). Μπορεί ο Μούσα να μείωσε στον πόντο, αλλά ο Ιφί και ο Ερέρα ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στο +9 (79-88) και έκτοτε η νίκη ήταν μονόδρομος.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 47-54, 72-73, 93-99
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Κάθε φορά που η Ντουμπάι μείωνε, ο Ερέρα ήταν εκεί με το τρίποντό του.
MVP O… Τζάρεντ Ρόντεν με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ιφί με 20 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Φαγέ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερή εμφάνιση από τον Ντουέιν Μπέικον με το double double των 22 πόντων, 10 ριμπάουν και 2 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπλόσομγκειμ που σκόραρε μόλις έναν πόντο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 19-8 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας της Ντουμπάι που και πάλι δεν μπόρεσαν να της δώσουν τη νίκη.
|Dubai Basketball
Head coach: Xavi Pascual
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|FC
|FD
|PIR
|+/-
|0 E. Okobo
|26:28
|5
|0/3 (0%)
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|3
|2
|4
|0
|1
|4
|3
|3
|27
|3 D. Bacon *
|34:02
|24
|9/11 (81.8%)
|2/7 (28.6%)
|0/0 (0%)
|3
|7
|10
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|27
|0
|4 J. Blossomgame
|16:59
|1
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|5
|6 D. Mintz *
|05:49
|3
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|-1
|8 D. Bertans
|03:09
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-1
|5
|11 K. Kondic
|05:01
|0
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-1
|2
|13 D. Musa
|13:48
|8
|0/2 (0%)
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|18
|17 M. Kabengele *
|29:57
|22
|8/12 (66.7%)
|1/4 (25.0%)
|3/6 (50.0%)
|4
|9
|13
|1
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|26
|18
|21 M. Diakite
|07:58
|2
|1/3 (33.3%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|2
|-1
|7
|23 T. Shengelia
|10:16
|8
|3/3 (100%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|3
|7
|8
|25 M. Wright Iv *
|31:43
|12
|3/5 (60.0%)
|1/3 (33.3%)
|3/3 (100%)
|1
|1
|2
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|18
|5
|30 F. Petrusev *
|14:50
|8
|4/5 (80.0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|10
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|-
|-
|0
|0
|5
|-
|Total
|200:00
|93
|28/46 (60.9%)
|8/25 (32.0%)
|13/19 (68.4%)
|15
|25
|40
|17
|12
|11
|2
|4
|19
|19
|103
|-
|Paris Basketball
Head coach: Maxime Lefevre
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|FC
|FD
|PIR
|+/-
|2 N. Hifi
|18:31
|20
|2/8 (25.0%)
|2/7 (28.6%)
|10/10 (100.0%)
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|8
|18
|1
|3 T. Tarpey *
|18:46
|9
|1/1 (100.0%)
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|11
|3
|4 L. Cavaliere *
|19:05
|5
|2/2 (100.0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|14
|7 S. Herrera
|20:44
|12
|0/1 (0%)
|4/6 (66.7%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|2
|14
|22
|8 J. Rhoden *
|28:02
|20
|7/10 (70.0%)
|1/4 (25.0%)
|3/6 (50.0%)
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|2
|2
|22
|7
|11 J. Ayayi *
|18:45
|7
|2/4 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|1
|13 A. Dokossi *
|20:46
|9
|4/6 (66.7%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|3
|4
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|11
|18
|15 M. Faye
|19:14
|10
|4/5 (80.0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100.0%)
|3
|2
|5
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|18
|-15
|20 J. Morgan
|09:40
|0
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-1
|5
|24 A. Johnson
|14:33
|4
|2/4 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|34 D. Hommes
|05:05
|0
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|45 M. Pereira
|06:49
|3
|0/0 (0%)
|1/1 (100.0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|4
|5
|0
|1
|1
|-
|-
|0
|0
|1
|-
|Total
|200:00
|99
|24/41 (58.5%)
|11/28 (39.3%)
|18/24 (75.0%)
|10
|22
|32
|13
|11
|7
|3
|2
|16
|18
|107
|-
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