Η Ντουμπάι διατήρησε το αήττητο στην ABA Liga καθώς επικράτησε μέσα στο Σαράγεβο της Μπόσνα με 83-93.

Η Ντουμπάι συνέχισε το νικηφόρο της σερί στην Αδριατική Λίγκα καθώς επικράτησε μέσα στο Σαράγεβο της Μπόσνα με 83-93.

Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε είχε «γεμάτο» παιχνίδι με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ εξίσου επιδραστικός ήταν και ο Φιλίπ Πετρούσεφ με άλλους 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα από τα Εμιράτα έκανε το 4/4 στην Αδριατική Λίγκα και συνέχισε να ειναι αήττητη. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν ο Κόντιτς με 14 πόντους.

Ντουμπάι (Πασκουάλ): Πετρούσεφ 13 (8ριμπ.), Οκόμπο 12 (1), Ράιτ 6, Μπέικον 2, Καμπενγκέλε 13 (10ριμπ.), Ντάνγκουμπιτς 7 (1), Ντιακιτέ 8, Κόντιτς 14 (2), Μούσα 2, Μπλόσμγκεϊμ 4, Καμένιας 2.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 39-45, 57-69, 83-93.