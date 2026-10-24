Μπόσνα - Ντουμπάι 83-93: Το 4/4 στην Aba Liga με Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ
Η Ντουμπάι συνέχισε το νικηφόρο της σερί στην Αδριατική Λίγκα καθώς επικράτησε μέσα στο Σαράγεβο της Μπόσνα με 83-93.
Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε είχε «γεμάτο» παιχνίδι με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ εξίσου επιδραστικός ήταν και ο Φιλίπ Πετρούσεφ με άλλους 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Με αυτή τη νίκη η ομάδα από τα Εμιράτα έκανε το 4/4 στην Αδριατική Λίγκα και συνέχισε να ειναι αήττητη. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν ο Κόντιτς με 14 πόντους.
Ντουμπάι (Πασκουάλ): Πετρούσεφ 13 (8ριμπ.), Οκόμπο 12 (1), Ράιτ 6, Μπέικον 2, Καμπενγκέλε 13 (10ριμπ.), Ντάνγκουμπιτς 7 (1), Ντιακιτέ 8, Κόντιτς 14 (2), Μούσα 2, Μπλόσμγκεϊμ 4, Καμένιας 2.
Τα δεκάλεπτα: 13-22, 39-45, 57-69, 83-93.
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