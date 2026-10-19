Εσενλέρ-Αναντολού Εφές 73-70: Στραπάτσο πριν τη Μπεσίκτας
Την πρώτη ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα γνώρισε η Αναντολού Εφές εκτός έδρας από την Εσενλέρ με 73-70, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής! Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πλέον έχει ρεκόρ 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ το ίδιο ρεκόρ (3-1) έχει και η Εσενλέρ.
Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ με 18 πόντους (4/6 τρίποντα), Κέβιν Γέμπο με 17 πόντους (9 ριμπάουντ) και Έρικ ΜακΚόλουμ με 12 πόντους (2/6 τρίποντα), ενώ από την Αναντολού Εφές πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.
Η Αναντολού Εφές μετά το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (43-43 στο 20') μπόρεσε με τους Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι να ξεφύγει (52-58 στο 30'), αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τους Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ και Κέβιν Γέμπο προσπέρασαν στο τέλος (73-70).
Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα στην παράταση, αλλά το τρίποντο του Μάθιου Στράζελ δεν βρήκε στόχο! Έτσι, η Αναντολού Εφές θα πάει με την ήττα από την Εσενλέρ να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-43, 52-58, 73-70.
|Esenler Erokspor
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
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|M/A
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|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Keye Van Der Vuurst *
|21:27
|9
|3/7
|42.86%
|2/3
|67%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|5
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|Mike Davis Jr. *
|31:17
|18
|7/11
|63.64%
|3/5
|60%
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|5
|Kevin Yebo *
|32:17
|17
|3/9
|33.33%
|2/7
|29%
|1/2
|50%
|10/14
|71%
|2
|7
|9
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|12
|Amadou Sow *
|23:37
|2
|1/8
|12.5%
|1/3
|33%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|1
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|18
|Egehan Arna (K) *
|30:06
|6
|2/5
|40%
|2/3
|67%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|7
|8
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|Ataberk Aksu
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Errick Mccollum
|18:33
|12
|4/11
|36.36%
|2/5
|40%
|2/6
|33%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|-15
|9
|8
|Jordan Usher
|1:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|9
|James Webb III
|20:27
|9
|3/7
|42.86%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|2
|1
|1
|0
|-1
|10
|17
|Melih Tunca
|17:35
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|-16
|1
|41
|Metehan Akyel
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|Muhsin Yaşar
|3:38
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-10
|-1
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|1
|0
|TOTAL
|199:59
|73
|23/62
|37.1%
|12/31
|39%
|11/31
|35%
|16/20
|80%
|8
|30
|38
|15
|9
|5
|1
|3
|77
|Anadolu Efes
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Dario Saric *
|27:47
|3
|1/7
|14.29%
|1/6
|17%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|7
|8
|5
|1
|0
|1
|0
|-15
|9
|17
|Collin Malcolm *
|27:41
|15
|6/8
|75%
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|7
|7
|2
|0
|0
|0
|1
|-14
|22
|20
|Bruno Fernando *
|14:42
|8
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|-10
|5
|23
|David Mutaf *
|15:15
|3
|1/6
|16.67%
|1/2
|50%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|-10
|0
|32
|Matthew Strazel *
|23:45
|6
|2/8
|25%
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|-9
|0
|2
|Darius Karutasu
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Santi Yusta
|20:05
|11
|5/10
|50%
|4/6
|67%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|14
|12
|11
|Fatts Russell
|18:42
|3
|1/6
|16.67%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|-1
|1
|19
|Burak Can Yıldızlı
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Ercan Osmani
|17:56
|12
|4/6
|66.67%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|3/3
|100%
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|15
|15
|33
|Erkan Yılmaz (K)
|21:26
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|5
|1
|1
|0
|0
|3
|13
|88
|Kai Jones
|12:42
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|12
|9
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|1
|0
|TOTAL
|199:59
|70
|27/62
|43.55%
|19/40
|48%
|8/22
|36%
|8/13
|62%
|7
|33
|40
|23
|12
|5
|3
|3
|18
|86
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