Ηχηρό χαστούκι δέχθηκε η Αναντολού Εφές με την ήττα (73-70) εκτός έδρας από την Εσενλέρ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πριν από την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Την πρώτη ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα γνώρισε η Αναντολού Εφές εκτός έδρας από την Εσενλέρ με 73-70, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής! Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πλέον έχει ρεκόρ 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ το ίδιο ρεκόρ (3-1) έχει και η Εσενλέρ.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ με 18 πόντους (4/6 τρίποντα), Κέβιν Γέμπο με 17 πόντους (9 ριμπάουντ) και Έρικ ΜακΚόλουμ με 12 πόντους (2/6 τρίποντα), ενώ από την Αναντολού Εφές πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Η Αναντολού Εφές μετά το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (43-43 στο 20') μπόρεσε με τους Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι να ξεφύγει (52-58 στο 30'), αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τους Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ και Κέβιν Γέμπο προσπέρασαν στο τέλος (73-70).

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα στην παράταση, αλλά το τρίποντο του Μάθιου Στράζελ δεν βρήκε στόχο! Έτσι, η Αναντολού Εφές θα πάει με την ήττα από την Εσενλέρ να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-43, 52-58, 73-70.

Esenler Erokspor FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Keye Van Der Vuurst * 21:27 9 3/7 42.86% 2/3 67% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 5 0 2 0 0 2 1 4 Mike Davis Jr. * 31:17 18 7/11 63.64% 3/5 60% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 2 3 1 0 0 2 1 5 Kevin Yebo * 32:17 17 3/9 33.33% 2/7 29% 1/2 50% 10/14 71% 2 7 9 1 0 0 0 0 2 11 12 Amadou Sow * 23:37 2 1/8 12.5% 1/3 33% 0/5 0% 0/0 0% 1 6 7 1 2 0 0 1 2 0 18 Egehan Arna (K) * 30:06 6 2/5 40% 2/3 67% 0/2 0% 2/2 100% 1 7 8 2 0 0 0 0 3 2 0 Ataberk Aksu 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Errick Mccollum 18:33 12 4/11 36.36% 2/5 40% 2/6 33% 2/2 100% 2 0 2 2 1 1 0 0 -15 9 8 Jordan Usher 1:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 9 James Webb III 20:27 9 3/7 42.86% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 4 4 1 2 1 1 0 -1 10 17 Melih Tunca 17:35 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 1 -16 1 41 Metehan Akyel 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Muhsin Yaşar 3:38 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 -10 -1 Team/Coaches 2 2 4 1 0 TOTAL 199:59 73 23/62 37.1% 12/31 39% 11/31 35% 16/20 80% 8 30 38 15 9 5 1 3 77