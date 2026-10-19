Εσενλέρ-Αναντολού Εφές 73-70: Στραπάτσο πριν τη Μπεσίκτας

Εσενλέρ-Αναντολού Εφές 73-70: Στραπάτσο πριν τη Μπεσίκτας

Γιάννης Πάλλας
Εσενλέρ-Αναντολού Εφές 73-70: Στραπάτσο πριν τη Μπεσίκτας

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Ηχηρό χαστούκι δέχθηκε η Αναντολού Εφές με την ήττα (73-70) εκτός έδρας από την Εσενλέρ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πριν από την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Την πρώτη ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα γνώρισε η Αναντολού Εφές εκτός έδρας από την Εσενλέρ με 73-70, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής! Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πλέον έχει ρεκόρ 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ το ίδιο ρεκόρ (3-1) έχει και η Εσενλέρ.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ με 18 πόντους (4/6 τρίποντα), Κέβιν Γέμπο με 17 πόντους (9 ριμπάουντ) και Έρικ ΜακΚόλουμ με 12 πόντους (2/6 τρίποντα), ενώ από την Αναντολού Εφές πρώτοι σκόρερ ήταν οι Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Η Αναντολού Εφές μετά το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (43-43 στο 20') μπόρεσε με τους Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι να ξεφύγει (52-58 στο 30'), αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τους Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ και Κέβιν Γέμπο προσπέρασαν στο τέλος (73-70).

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα στην παράταση, αλλά το τρίποντο του Μάθιου Στράζελ δεν βρήκε στόχο! Έτσι, η Αναντολού Εφές θα πάει με την ήττα από την Εσενλέρ να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

 

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-43, 52-58, 73-70.

Esenler EroksporFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Keye Van Der Vuurst *21:2793/742.86%2/367%1/425%2/2100%0115020021
4Mike Davis Jr. *31:17187/1163.64%3/560%4/667%0/00%0002310021
5Kevin Yebo *32:17173/933.33%2/729%1/250%10/1471%27910000211
12Amadou Sow *23:3721/812.5%1/333%0/50%0/00%1671200120
18Egehan Arna (K) *30:0662/540%2/367%0/20%2/2100%1782000032
0Ataberk Aksu0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
3Errick Mccollum18:33124/1136.36%2/540%2/633%2/2100%20221100-159
8Jordan Usher1:0200/00%0/00%0/00%0/00%00000000-40
9James Webb III20:2793/742.86%0/20%3/560%0/00%04412110-110
17Melih Tunca17:3500/20%0/10%0/10%0/00%03300001-161
41Metehan Akyel0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
77Muhsin Yaşar3:3800/20%0/20%0/00%0/00%00010001-10-1
Team/Coaches22410
TOTAL199:597323/6237.1%12/3139%11/3135%16/2080%8303815951377

Anadolu EfesFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Dario Saric *27:4731/714.29%1/617%0/10%1/250%17851010-159
17Collin Malcolm *27:41156/875%3/475%3/475%0/00%07720001-1422
20Bruno Fernando *14:4283/650%3/650%0/00%2/450%04402000-105
23David Mutaf *15:1531/616.67%1/250%0/40%1/250%00011300-100
32Matthew Strazel *23:4562/825%1/425%1/425%1/250%10133000-90
2Darius Karutasu0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4Santi Yusta20:05115/1050%4/667%1/425%0/00%033300001412
11Fatts Russell18:4231/616.67%0/40%1/250%0/00%03322000-11
19Burak Can Yıldızlı0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
24Ercan Osmani17:56124/666.67%3/560%1/1100%3/3100%213211001515
33Erkan Yılmaz (K)21:2631/250%0/00%1/250%0/00%15651100313
88Kai Jones12:4263/3100%3/3100%0/00%0/00%10100020129
Team/Coaches13410
TOTAL199:597027/6243.55%19/4048%8/2236%8/1362%7334023125331886

@Photo credits: Anadolu Efes/X
     

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