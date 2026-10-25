Εφές - Κορφέζ 93-77: Άνετη νίκη με πέντε διψήφιους

Εφές - Κορφέζ 93-77: Άνετη νίκη με πέντε διψήφιους

Εφές - Κορφέζ 93-77: Άνετη νίκη με πέντε διψήφιους

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Η Εφές επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στην Κορφέζ και πήρε τη νίκη με 93-77.

Επιστροφή στις εγχώριες νίκες για την Εφές. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, φιλοξένησε την Κορφέζ για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε άνετα το θετικό αποτέλεσμα με 93-77.

Με αυτή τη νίκη, η Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 και έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Ερόκσπορ. Για την Αναντολού, πέντε παίκτες ήταν διψήφιοι (Πέιν 17, Μάλκολμ 16, Γιούστα 14, Φερνάντο 12, Σάριτς 12).

Για την Κορφέζ ξεχώρισε ο Ντέιβις με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 28 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 49-32, 67-62, 93-77

Anadolu Efes
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/R)PF (F/Fls on)+/-EFF
5Dario Saric *11:59124/5 (80.0%)1/2 (50.0%)3/3 (100%)1/2 (50.0%)0112100/00/1112
11Fatts Russell *22:1641/5 (20.0%)0/2 (0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0007310/01/4-54
17Collin Malcolm *21:18167/9 (77.8%)6/7 (85.7%)1/2 (50.0%)1/1 (100%)0220011/11/31118
20Bruno Fernando *19:30122/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (0%)8/8 (100%)1780300/00/3515
23David Mutaf *20:1631/2 (50.0%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)0110010/00/303
2Darius Karutasu02:5400/1 (0%)0/0 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)0110100/00/00-1
4Santi Yusta18:05144/7 (57.1%)2/2 (100%)2/5 (40.0%)4/4 (100%)0001000/00/4212
19Burak Can Yıldızlı02:1621/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)1010000/00/003
22Cameron Payne18:35175/10 (50.0%)2/3 (66.7%)3/7 (42.9%)4/4 (100%)0116310/02/42117
24Ercan Osmani18:4842/4 (50.0%)2/3 (66.7%)0/1 (0%)0/0 (0%)0331010/02/0207
33Erkan Yılmaz (K)23:3452/4 (50.0%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)0772212/00/11613
88Kai Jones20:3042/2 (100%)2/2 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)2572112/01/01315
-Team / Coach------101020-/--/---
-TOTAL200:019331/54 (57.4%)19/28 (67.9%)12/26 (46.2%)19/21 (90.5%)52833211675/118/20-119
Biotekno Körfez Basket
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/R)PF (F/Fls on)+/-EFF
0Boo Buie *28:09124/9 (44.4%)2/4 (50.0%)2/5 (40.0%)2/2 (100%)0226100/01/1-1714
1Johnny Davis *28:31186/16 (37.5%)4/12 (33.3%)2/4 (50.0%)4/4 (100%)2352411/13/2-1613
10Berk Can Akın *10:4200/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000010/01/0-130
22Oscar Cluff *22:0873/8 (37.5%)3/7 (42.9%)0/1 (0%)1/2 (50.0%)4261140/14/2-111
65Alex Reese *29:23114/12 (33.3%)1/5 (20.0%)3/7 (42.9%)0/0 (0%)1672020/22/1-1314
4Mert Akay17:38102/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (0%)6/6 (100%)2133010/03/3-616
11Matt Mitchell (K)21:2431/3 (33.3%)1/1 (100%)0/2 (0%)1/4 (25.0%)0220220/02/3-20
12Atahan Demirtaş00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/00/000
15Efe Sarıca00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/00/000
21Altan Çamoğlu11:5052/2 (100%)2/2 (100%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)1121000/03/247
77Paulius Danusevicius12:1331/5 (20.0%)1/4 (25.0%)0/1 (0%)1/2 (50.0%)1010100/01/1-7-2
88Filip Barna18:0283/10 (30.0%)2/7 (28.6%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)2132110/10/3-95
-Team / Coach------314010-/--/--2
-TOTAL200:017726/69 (37.7%)18/46 (39.1%)8/23 (34.8%)17/24 (70.8%)1619351711121/122/18-78
@Photo credits: eurokinissi
     

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