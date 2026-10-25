Εφές - Κορφέζ 93-77: Άνετη νίκη με πέντε διψήφιους
Επιστροφή στις εγχώριες νίκες για την Εφές. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, φιλοξένησε την Κορφέζ για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε άνετα το θετικό αποτέλεσμα με 93-77.
Με αυτή τη νίκη, η Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 και έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Ερόκσπορ. Για την Αναντολού, πέντε παίκτες ήταν διψήφιοι (Πέιν 17, Μάλκολμ 16, Γιούστα 14, Φερνάντο 12, Σάριτς 12).
Για την Κορφέζ ξεχώρισε ο Ντέιβις με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 28 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 49-32, 67-62, 93-77
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/R)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|5
|Dario Saric *
|11:59
|12
|4/5 (80.0%)
|1/2 (50.0%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50.0%)
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0/0
|0/1
|1
|12
|11
|Fatts Russell *
|22:16
|4
|1/5 (20.0%)
|0/2 (0%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|0
|0
|0
|7
|3
|1
|0/0
|1/4
|-5
|4
|17
|Collin Malcolm *
|21:18
|16
|7/9 (77.8%)
|6/7 (85.7%)
|1/2 (50.0%)
|1/1 (100%)
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|1/1
|1/3
|11
|18
|20
|Bruno Fernando *
|19:30
|12
|2/4 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|0/0 (0%)
|8/8 (100%)
|1
|7
|8
|0
|3
|0
|0/0
|0/3
|5
|15
|23
|David Mutaf *
|20:16
|3
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0/0
|0/3
|0
|3
|2
|Darius Karutasu
|02:54
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0/0
|0/0
|0
|-1
|4
|Santi Yusta
|18:05
|14
|4/7 (57.1%)
|2/2 (100%)
|2/5 (40.0%)
|4/4 (100%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0/0
|0/4
|2
|12
|19
|Burak Can Yıldızlı
|02:16
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|3
|22
|Cameron Payne
|18:35
|17
|5/10 (50.0%)
|2/3 (66.7%)
|3/7 (42.9%)
|4/4 (100%)
|0
|1
|1
|6
|3
|1
|0/0
|2/4
|21
|17
|24
|Ercan Osmani
|18:48
|4
|2/4 (50.0%)
|2/3 (66.7%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|0/0
|2/0
|20
|7
|33
|Erkan Yılmaz (K)
|23:34
|5
|2/4 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0
|7
|7
|2
|2
|1
|2/0
|0/1
|16
|13
|88
|Kai Jones
|20:30
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|5
|7
|2
|1
|1
|2/0
|1/0
|13
|15
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|-/-
|-/-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:01
|93
|31/54 (57.4%)
|19/28 (67.9%)
|12/26 (46.2%)
|19/21 (90.5%)
|5
|28
|33
|21
|16
|7
|5/1
|18/20
|-
|119
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/R)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|0
|Boo Buie *
|28:09
|12
|4/9 (44.4%)
|2/4 (50.0%)
|2/5 (40.0%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|6
|1
|0
|0/0
|1/1
|-17
|14
|1
|Johnny Davis *
|28:31
|18
|6/16 (37.5%)
|4/12 (33.3%)
|2/4 (50.0%)
|4/4 (100%)
|2
|3
|5
|2
|4
|1
|1/1
|3/2
|-16
|13
|10
|Berk Can Akın *
|10:42
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0/0
|1/0
|-13
|0
|22
|Oscar Cluff *
|22:08
|7
|3/8 (37.5%)
|3/7 (42.9%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50.0%)
|4
|2
|6
|1
|1
|4
|0/1
|4/2
|-1
|11
|65
|Alex Reese *
|29:23
|11
|4/12 (33.3%)
|1/5 (20.0%)
|3/7 (42.9%)
|0/0 (0%)
|1
|6
|7
|2
|0
|2
|0/2
|2/1
|-13
|14
|4
|Mert Akay
|17:38
|10
|2/3 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|6/6 (100%)
|2
|1
|3
|3
|0
|1
|0/0
|3/3
|-6
|16
|11
|Matt Mitchell (K)
|21:24
|3
|1/3 (33.3%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|1/4 (25.0%)
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|0/0
|2/3
|-2
|0
|12
|Atahan Demirtaş
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|15
|Efe Sarıca
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|21
|Altan Çamoğlu
|11:50
|5
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0/0
|3/2
|4
|7
|77
|Paulius Danusevicius
|12:13
|3
|1/5 (20.0%)
|1/4 (25.0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0/0
|1/1
|-7
|-2
|88
|Filip Barna
|18:02
|8
|3/10 (30.0%)
|2/7 (28.6%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|0/1
|0/3
|-9
|5
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|0
|1
|0
|-/-
|-/-
|-
|2
|-
|TOTAL
|200:01
|77
|26/69 (37.7%)
|18/46 (39.1%)
|8/23 (34.8%)
|17/24 (70.8%)
|16
|19
|35
|17
|11
|12
|1/1
|22/18
|-
|78
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