Η Εφές επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στην Κορφέζ και πήρε τη νίκη με 93-77.

Επιστροφή στις εγχώριες νίκες για την Εφές. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, φιλοξένησε την Κορφέζ για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε άνετα το θετικό αποτέλεσμα με 93-77.

Με αυτή τη νίκη, η Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 και έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Ερόκσπορ. Για την Αναντολού, πέντε παίκτες ήταν διψήφιοι (Πέιν 17, Μάλκολμ 16, Γιούστα 14, Φερνάντο 12, Σάριτς 12).

Για την Κορφέζ ξεχώρισε ο Ντέιβις με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 28 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 49-32, 67-62, 93-77

Anadolu Efes # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/R) PF (F/Fls on) +/- EFF 5 Dario Saric * 11:59 12 4/5 (80.0%) 1/2 (50.0%) 3/3 (100%) 1/2 (50.0%) 0 1 1 2 1 0 0/0 0/1 1 12 11 Fatts Russell * 22:16 4 1/5 (20.0%) 0/2 (0%) 1/3 (33.3%) 1/2 (50.0%) 0 0 0 7 3 1 0/0 1/4 -5 4 17 Collin Malcolm * 21:18 16 7/9 (77.8%) 6/7 (85.7%) 1/2 (50.0%) 1/1 (100%) 0 2 2 0 0 1 1/1 1/3 11 18 20 Bruno Fernando * 19:30 12 2/4 (50.0%) 2/4 (50.0%) 0/0 (0%) 8/8 (100%) 1 7 8 0 3 0 0/0 0/3 5 15 23 David Mutaf * 20:16 3 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 1 0/0 0/3 0 3 2 Darius Karutasu 02:54 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 1 0 0/0 0/0 0 -1 4 Santi Yusta 18:05 14 4/7 (57.1%) 2/2 (100%) 2/5 (40.0%) 4/4 (100%) 0 0 0 1 0 0 0/0 0/4 2 12 19 Burak Can Yıldızlı 02:16 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0/0 0/0 0 3 22 Cameron Payne 18:35 17 5/10 (50.0%) 2/3 (66.7%) 3/7 (42.9%) 4/4 (100%) 0 1 1 6 3 1 0/0 2/4 21 17 24 Ercan Osmani 18:48 4 2/4 (50.0%) 2/3 (66.7%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 3 3 1 0 1 0/0 2/0 20 7 33 Erkan Yılmaz (K) 23:34 5 2/4 (50.0%) 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 0 7 7 2 2 1 2/0 0/1 16 13 88 Kai Jones 20:30 4 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 5 7 2 1 1 2/0 1/0 13 15 - Team / Coach - - - - - - 1 0 1 0 2 0 -/- -/- - - - TOTAL 200:01 93 31/54 (57.4%) 19/28 (67.9%) 12/26 (46.2%) 19/21 (90.5%) 5 28 33 21 16 7 5/1 18/20 - 119