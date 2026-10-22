Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο «T-Center» (22/10, 21:15, Live στο Gazzetta) και ο Κέντρικ Ναν πάτησε για πρώτη φορά το... glass floor στη φετινή EuroLeague για το καθιερωμένο ζέσταμα.

Στις... επάλξεις ξανά ο Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό! Ο Αμερικανός αστέρα του Τριφυλλιού, που τόσο πολύ έλειψε από τις υποχρεώσεις του συνόλου του Ομπράντοβιτς στην Ευρώπη εξαιτίας του τραυματισμού του, πάτησε ξανά το... glass floor του «T-Center», όπου οι πράσινοι φιλοξενούν την Μπασκόνια στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και ο 31χρονος σούπερ σταρ βγήκε στο γήπεδο για την καθιερωμένη... ρουτίνα του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ναν αγωνίστηκε στο πρόσφατο ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για τη GBL και απόψε θα κάνει το ντεμπούτο του και στην Ευρωλίγκα της φετινής σεζόν.

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