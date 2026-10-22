Ναν: Η είσοδος του Αμερικανού για την αποψινή αναμέτρηση (vid)
Στις... επάλξεις ξανά ο Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό! Ο Αμερικανός αστέρα του Τριφυλλιού, που τόσο πολύ έλειψε από τις υποχρεώσεις του συνόλου του Ομπράντοβιτς στην Ευρώπη εξαιτίας του τραυματισμού του, πάτησε ξανά το... glass floor του «T-Center», όπου οι πράσινοι φιλοξενούν την Μπασκόνια στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και ο 31χρονος σούπερ σταρ βγήκε στο γήπεδο για την καθιερωμένη... ρουτίνα του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ναν αγωνίστηκε στο πρόσφατο ματς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για τη GBL και απόψε θα κάνει το ντεμπούτο του και στην Ευρωλίγκα της φετινής σεζόν.
Δείτε το βίντεο:
🏀Η είσοδος του Κέντρικ Ναν στον αγωνιστικό χώρο του Telekom Center Athens! https://t.co/JQ4xHzqCmi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2026
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