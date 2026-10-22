Με δύο σημαντικές απουσίες θα φιλοξενηθεί η Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» καθώς είναι εκτός οι Κρις Ντουάρτε και Κόμπι Σίμονς.

Πολλά τα προβλήματα για την Μπασκόνια ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (22/10, 21:15) για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Εκτός από το κακό ξεκίνημα στην διοργάνωση και τη μόλις μία νίκη σε σύνολο έξι αγώνων (1-5 ρεκόρ), οι Βάσκοι δεν υπολογίζουν επίσης και σε δύο βασικούς παίκτες, όπως είναι οι Κρις Ντουάρτε και Κόμπι Σίμονς.

Ο Δομηνικανός γκαρντ/φόργουορντ αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα ενώ ο Αμερικανός point guard δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Τενερίφη. Ουσιαστικά 10 είναι οι διαθέσιμοι παίκτες καθώς συμπλήρωσε την ομάδα για την... 11άδα και ο 18χρονος Πέδρο Σόουζα ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα ματς έως τώρα.

Έτσι λοιπόν η... 11άδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς αποτελείται από τους Ματέο Σπανιόλο, Ντέιμιον Μπο, Έι Τζέι Λόουσον, Ντι Τζέι Στιούαρτ, Στέφαν Γιοκσίμοβιτς, Ρόντιονς Κούρουκς, Τάντας Σεντεκέρσκις, Κλεμέντ Φριτς, Πέδρο Σόουζα, Μάρσιο Σάντος, Κένεθ Φαρίντ.