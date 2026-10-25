Βαλένθια-Μπασκόνια 84-75: Με υπογραφή Σορτς

Βαλένθια-Μπασκόνια 84-75: Με υπογραφή Σορτς

Γιάννης Πάλλας
Βαλένθια-Μπασκόνια 84-75: Με υπογραφή Σορτς

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Η Βαλένθια με ηγέτη τον Τι Τζέι Σορτς (18 πόντους, 4 ασίστ, 5 ριμπάουντ) επιβλήθηκε (84-75) της Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Liga Endesa.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση η Βαλένθια κυριάρχησε (84-75) της Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Liga Endesa. Ο βραχύσωμος Αμερικανός σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια του Νιλ Σακό (15 πόντους, 10 ριμπάουντ) και του Άρμονι Μπρουκς (13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Η Βαλένθια είχε τον έλεγχο στην Roig Arena από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (27-19 στο 10') και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +6 (41-35 στο 20'). Η Μπασκόνια με τους Τι Τζέι Στιούαρτ (19 πόντους), Κλέμεντ Φρις (12 πόντους) και Έι Τζέι Λόουσον (11 πόντους, 8 ριμπάουντ) προσπάθησε να είναι κοντά στο σκορ (59-53 στο 30'), αλλά η αδυναμία στην άμυνα και η ποιότητα του Τι Τζέι Σορτς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

Η Βαλένθια (έχει ρεκόρ 3-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα) στη διπλή αγωνιστική της Euroleague που ακολουθεί αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (εντός έδρας) και την Μπαρτσελόνα (εκτός), ενώ η Μπασκόνια (έχει ρεκόρ 3-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα) θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης (εντός) και την Βιλερμπάν (εκτός).

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 41-35, 59-53, 84-75.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/−EFF
0TJ Shorts23:02188/1080%0/20%2/2100%235400001325
1K. Taylor24:2183/650%0/40%2/2100%1561010158
2J. Puerto15:3900/20%0/20%0/00%033010004-3
5M. Saint-Supery07:1221/1100%0/30%0/00%01100100-10
7A. Cárdenas16:4751/250%1/250%0/00%12320000-44
8D. Osetkowski20:1860/30%2/450%0/00%24600100107
12A. Brooks18:09130/40%4/850%1/1100%12320101159
13N. Sako20:28157/888%0/00%1/1100%641000010-425
16M. Gueye09:0500/00%0/00%0/20%0110010011
20G. Corbalán14:5021/520%0/30%0/00%00010002-5-6
33N. Mirotic15:2451/425%1/520%0/00%112031102-3
41J. Rivero14:45105/683%0/00%0/00%23510110916
TOTAL2008427/5153%8/3324%6/875%1829471147342285
CoachXavier Albert
Kosner BaskoniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1AJ Lawson27:09110/40%3/933%2/367%1/1100%17821000-310
3DJ Stewart23:28194/850%2/367%5/683%0/00%11201100-2218
6S. Joksimovic32:12103/743%1/617%1/1100%5/683%04441112-59
7R. Kurucs00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8T. Sedekerskis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10M. Spagnolo22:3530/50%0/10%3/475%0/00%03320010-124
12D. Baugh31:3392/367%1/250%2/2100%4/580%03354000-311
21M. Santos13:3820/00%0/00%2/450%0/00%22402000-215
25C. Frisch23:03123/475%1/333%3/3100%5/683%03300000911
35K. Faried26:2294/580%0/00%1/1100%0/00%358121211216
Team/Coaches0/00%0/00%0/00%0/00%0220100000
TOTAL2007516/3644%8/2433%19/2479%0/00%730371412343-4584
CoachVelimir Perasovic
     

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