Βαλένθια-Μπασκόνια 84-75: Με υπογραφή Σορτς
Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση η Βαλένθια κυριάρχησε (84-75) της Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Liga Endesa. Ο βραχύσωμος Αμερικανός σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια του Νιλ Σακό (15 πόντους, 10 ριμπάουντ) και του Άρμονι Μπρουκς (13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Η Βαλένθια είχε τον έλεγχο στην Roig Arena από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (27-19 στο 10') και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +6 (41-35 στο 20'). Η Μπασκόνια με τους Τι Τζέι Στιούαρτ (19 πόντους), Κλέμεντ Φρις (12 πόντους) και Έι Τζέι Λόουσον (11 πόντους, 8 ριμπάουντ) προσπάθησε να είναι κοντά στο σκορ (59-53 στο 30'), αλλά η αδυναμία στην άμυνα και η ποιότητα του Τι Τζέι Σορτς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.
Η Βαλένθια (έχει ρεκόρ 3-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα) στη διπλή αγωνιστική της Euroleague που ακολουθεί αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (εντός έδρας) και την Μπαρτσελόνα (εκτός), ενώ η Μπασκόνια (έχει ρεκόρ 3-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα) θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης (εντός) και την Βιλερμπάν (εκτός).
Τα δεκάλεπτα: 27-19, 41-35, 59-53, 84-75.
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|D. Osetkowski
|20:18
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|Coach
|Xavier Albert
|Kosner Baskonia
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|AJ Lawson
|27:09
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|DJ Stewart
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|M. Spagnolo
|22:35
|3
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|D. Baugh
|31:33
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|2/3
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|50%
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|4/5
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|M. Santos
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|C. Frisch
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|75%
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|33%
|19/24
|79%
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|30
|37
|14
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|Coach
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