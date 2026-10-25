Η Βαλένθια με ηγέτη τον Τι Τζέι Σορτς (18 πόντους, 4 ασίστ, 5 ριμπάουντ) επιβλήθηκε (84-75) της Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Liga Endesa.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση η Βαλένθια κυριάρχησε (84-75) της Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Liga Endesa. Ο βραχύσωμος Αμερικανός σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια του Νιλ Σακό (15 πόντους, 10 ριμπάουντ) και του Άρμονι Μπρουκς (13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Η Βαλένθια είχε τον έλεγχο στην Roig Arena από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (27-19 στο 10') και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +6 (41-35 στο 20'). Η Μπασκόνια με τους Τι Τζέι Στιούαρτ (19 πόντους), Κλέμεντ Φρις (12 πόντους) και Έι Τζέι Λόουσον (11 πόντους, 8 ριμπάουντ) προσπάθησε να είναι κοντά στο σκορ (59-53 στο 30'), αλλά η αδυναμία στην άμυνα και η ποιότητα του Τι Τζέι Σορτς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

Η Βαλένθια (έχει ρεκόρ 3-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα) στη διπλή αγωνιστική της Euroleague που ακολουθεί αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (εντός έδρας) και την Μπαρτσελόνα (εκτός), ενώ η Μπασκόνια (έχει ρεκόρ 3-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα) θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης (εντός) και την Βιλερμπάν (εκτός).

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 41-35, 59-53, 84-75.



Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/− EFF 0 TJ Shorts 23:02 18 8/10 80% 0/2 0% 2/2 100% — — 2 3 5 4 0 0 0 0 13 25 1 K. Taylor 24:21 8 3/6 50% 0/4 0% 2/2 100% — — 1 5 6 1 0 1 0 1 5 8 2 J. Puerto 15:39 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% — — 0 3 3 0 1 0 0 0 4 -3 5 M. Saint-Supery 07:12 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% — — 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 7 A. Cárdenas 16:47 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% — — 1 2 3 2 0 0 0 0 -4 4 8 D. Osetkowski 20:18 6 0/3 0% 2/4 50% 0/0 0% — — 2 4 6 0 0 1 0 0 10 7 12 A. Brooks 18:09 13 0/4 0% 4/8 50% 1/1 100% — — 1 2 3 2 0 1 0 1 15 9 13 N. Sako 20:28 15 7/8 88% 0/0 0% 1/1 100% — — 6 4 10 0 0 0 1 0 -4 25 16 M. Gueye 09:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% — — 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 20 G. Corbalán 14:50 2 1/5 20% 0/3 0% 0/0 0% — — 0 0 0 1 0 0 0 2 -5 -6 33 N. Mirotic 15:24 5 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% — — 1 1 2 0 3 1 1 0 2 -3 41 J. Rivero 14:45 10 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% — — 2 3 5 1 0 1 1 0 9 16 TOTAL 200 84 27/51 53% 8/33 24% 6/8 75% — — 18 29 47 11 4 7 3 4 22 85 Coach Xavier Albert