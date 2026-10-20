Μπασκόνια: Χωρίς Ντουάρτε κόντρα στον Παναθηναϊκό
Μετά τις δύο σερί ήττες την προηγούμενη εβδομάδα όπου υπήρχε «διπλή αγωνιστική» στην Euroleague, η Μπασκόνια θα έχει να αντιμετωπίσει και ένα σημαντικό πρόβλημα ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (22/10, 21:15) για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα δεν θα είναι διαθέσιμος ο Δομηνικανός, πρώην ΝΒΑer, Κρις Ντουάρτε, ο οποίος υποφέρει από μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε στην αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια. Όπως αναφέρουν στην Ισπανία ο Ντουάρτε θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Βαλένθια χωρίς να διευκρινίζεται το μέγεθος της «ζημιάς».
Ο Ντουάρτε ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του στα έξι προηγούμενα ματς της Euroleague με 10.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, σουτάροντας με 39% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 100% στις βολές.
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