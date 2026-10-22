Δείτε το depth chart του Ολυμπιακού μετά την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ.

Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη για ενίσχυση στα γκαρντ και προχώρησε σε μία πολύ δυνατή μεταγραφή. Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ με μεγάλη παρουσία στο NBA, θα κάνει για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι και θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό, τόσο στη θέση του shooting guard, όσο και σε αυτή του small forward.

Το depth chart του Ολυμπιακού

PG: Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Τζον Κόντσαρ, Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας, Τζορτζ Πάπας

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Εμπάι Εντζάι

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Αντώνης Καραγιαννίδης, Μπράιαντ Ντάνστον