Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Τζον Κόντσαρ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία πολύ σημαντική προσθήκη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, έφεραν στον Πειραιά έναν παίκτη που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και έχει πλούσια εμπειρία από το NBA. Ο λόγος για τον Τζον Κόντσαρ.
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και άμεσα θα γίνει κάτοικος Πειραιά για να ενισχύσει την ομάδα στη θέση του shooting guard, αλλά και του small forward.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 22/03/1996
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.96
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Purdue Fort Wayne (2015–2019)
Memphis Grizzlies 2019–2026
Memphis Hustle 2019–2020
Utah Jazz 2026
Οι περσινοί αριθμοί του…
Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
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