Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τζον Κόντσαρ, που μετρά 7 χρόνια πορείας στο NBA.

O Ολυμπιακός φέρεται να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του 30χρονου Αμερικανού Τζον Κόντσαρ, που αγωνίζεται στις θέσεις 2-3 και μετρά επτά χρόνια πορείας στο NBA.

Τα αμυντικά του κυρίως χαρακτηριστικά είναι εκείνα που τον έκαναν να ξεχωρίσει στην προτίμηση του Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων από την ομάδα του Πειραιά, ο οποίος από το 2019 αγωνιζόταν στους Μέμφις Γκρίζλις.

Τον Φεβρουάριο του 2026 έγινε μέλος των Γιούτα Τζαζ, όπου τον Απρίλιο κατέγραψε και triple double σε αναμέτρηση κόντρα στους Πέλικανς, αλλά και κόντρα στην πρώην ομάδα του από το Μέμφις λίγες μέρες αργότερα.

Στις 29 Αυγούστου 2026, ο Τζον Κόντσαρ παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με αντάλλαγμα τον Τζος Γκριν και χρηματικό ποσό. Ωστόσο, αποδεσμεύτηκε άμεσα από την ομάδα. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, ο Κόντσαρ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος στις 30 Σεπτεμβρίου.