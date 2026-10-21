Ο Γιαν Μοντέρο είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, λόγω προβλήματος τραυματισμού. Σε ποια ματς χτύπησε ο Δομινικανός γκαρντ.

Τα προβλήματα τραυματισμών στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού είναι αρκετά ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι εκτός, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Γιαν Μοντέρο.

Ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να παραμείνει στα «πιτς» για τις επόμενες 20 μέρες, καθώς υπέστη αιμάτωμα στον αριστερό ώμο και έχει υποστεί διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Όσον αφορά τον Γιαν Μοντέρο, έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, ενώ επίσης έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες, προκειμένου να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

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Πότε τραυματίστηκε ο Μοντέρο και τα δεδομένα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε:

Ο Γιαν Μοντέρο έχει να αντιμετωπίσει δύο τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται πως κόντρα στην Μπαρτσελόνα στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα, έπαιξε με πόνους. Μάλιστα στο ημίχρονο του αγώνα με τους Καταλανούς, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την κατάσταση των παικτών που είχαν πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ μέσα σε αυτούς ήταν και ο Δομινικανός γκαρντ.

«Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς», ήταν η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Μοντέρο το διάστρεμμα στο δεξί του πόδι το υπέστη κόντρα στη Βαλένθια και τη συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), είναι αμφίβολος και τα επόμενα 24ώρα αναμένεται να υπάρχει νέα ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή του και να θα είναι διαθέσιμος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στους Βίκος Φalcons για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μοντέρο έμεινε εκτός αποστολής, προκειμένου να προφυλαχθεί.