Σε... αναμμένα κάρβουνα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Φουρνιέ για 20 ημέρες, ενώ ο Μοντέρο είναι αμφίβολος ενόψει Φενέρμπαχτσε. Οι διαθέσιμοι γκαρντ των Πειραιωτών.

Συναγερμός στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θα μείνει εκτός για 20 ημέρες με πρόβλημα στον ώμο, ενώ ο Γιαν Μοντέρο είναι αμφίβολος ενόψει του ματς με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15, Live στο Gazzetta), εξαιτίας ενός διαστρέμματος στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμικής κάκωσης στο αριστερό γόνατο.

Πλέον, οι Πειραιώτες βλέπουν τις επιλογές του στα γκαρντ να ελαχιστοποιούνται, αφού στην περιφέρεια θα έχουν διαθέσιμους τους Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ, Όμηρο Νετζήπογλου και Κόρι Τζόσεφ, με τον τελευταίο -κατά κόρον- να χρησιμοποιείται ως point guard, στη θέση 1. Όλα αυτά με δεδομένη την απουσία του Ντόρσεϊ, ο οποίο είναι εκτός ομάδας έως την τελική έκβαση που θα έχει το ζήτημα με την ομάδα, μετά την απολογία του.

Ο Γάλλος σταρ, Εβάν Φουρνιέ, θα χάσει αρκετά σημαντικά ματς για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά οι αγώνες που θα απουσιάσει: