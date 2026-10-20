Ολυμπιακός: Εκτός για 20 ημέρες ο Φουρνιέ, αμφίβολος με Φενέρ ο Μοντέρο
Σοβαροί «πονοκέφαλοι» για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα! Ο Εβάν Φουρνιέ θα παραμείνει εκτός για 20 ημέρες εξαιτίας ενός προβλήματος στον ώμο και ο Γιαν Μοντέρο είναι αμφίβολος ενόψει Φενέρμπαχτσε.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών αντιμετωπίζει αιμάτωμα στον αριστερό ώμο και έχει υποστεί διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.
Ο Δομινικανός περιφερειακός, Γιαν Μοντέρο, έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο. Ο Μοντέρο έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες, με το επιτελείο των ερυθρόλευκων να είναι αρκετά προσεκτικό στην περίπτωσή του, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει όσο γίνεται τη ζημιά και ο παίκτης να είναι άμεσα διαθέσιμος να πατήσει παρκέ.
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