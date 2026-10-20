Ο Εβάν Φουρνιέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 20 ημέρες, ενώ οι Γιαν Μοντέρο είναι αμφίβολος για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Σοβαροί «πονοκέφαλοι» για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα! Ο Εβάν Φουρνιέ θα παραμείνει εκτός για 20 ημέρες εξαιτίας ενός προβλήματος στον ώμο και ο Γιαν Μοντέρο είναι αμφίβολος ενόψει Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών αντιμετωπίζει αιμάτωμα στον αριστερό ώμο και έχει υποστεί διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

Ο Δομινικανός περιφερειακός, Γιαν Μοντέρο, έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο. Ο Μοντέρο έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες, με το επιτελείο των ερυθρόλευκων να είναι αρκετά προσεκτικό στην περίπτωσή του, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει όσο γίνεται τη ζημιά και ο παίκτης να είναι άμεσα διαθέσιμος να πατήσει παρκέ.