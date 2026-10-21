Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2/2 στο EuroCup Women, καθώς πήρε τη νίκη στην έδρα της Σλέζα με 78-68.

Το 2/2 στο EuroCup Women έκανε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση στην Πολωνία και πήραν το διπλό επί της Σλέζα με 78-68 για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Πολύ καλή εμφάνιση από τις Μόργκαν Μάλι (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη), Ελεάννα Χριστινάκη (15 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ) και Ντούλσι Φάνκαμ (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 1 λάθος).

Διαιτητές: Ρουσίνας (Λιθουανία)-Παπάτζ (Βοσνία Ερζεγοβίνη)-Μπελούσοβα (Λετονία)/Σμιντ (Τσεχία)

Δεκάλεπτα: 23-15, 33-42, 52-59, 68-78

Σλέζα (Ρούσιν): Γκουλτέκιν 2, Γκαστόν 20, Πουτς 2, Κουλίνσκα 10 (1), Γκάιντα 3 (1), Άλστον 14, Στραουτμάνε 6 (2), Ρουτκόφσκα 6, Γιεζιόρνα 5 (1)

Ολυμπιακός (Μπόμπο ΕνΤζόγια): Εβόντο 8 (1), Σακελλαρίου, Πεντάντε 14 (2), Λάμπερτ 8 (1), Αναστασοπούλου, Χριστινάκη 15 (1), Κολλάτου 3 (1), Μάλι 16 (2), Φάνκαμ 14