Το 2/2 στο EuroCup Women έκανε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση στην Πολωνία και πήραν το διπλό επί της Σλέζα με 78-68 για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Πολύ καλή εμφάνιση από τις Μόργκαν Μάλι (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη), Ελεάννα Χριστινάκη (15 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ) και Ντούλσι Φάνκαμ (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 1 λάθος).
Διαιτητές: Ρουσίνας (Λιθουανία)-Παπάτζ (Βοσνία Ερζεγοβίνη)-Μπελούσοβα (Λετονία)/Σμιντ (Τσεχία)
Δεκάλεπτα: 23-15, 33-42, 52-59, 68-78
Σλέζα (Ρούσιν): Γκουλτέκιν 2, Γκαστόν 20, Πουτς 2, Κουλίνσκα 10 (1), Γκάιντα 3 (1), Άλστον 14, Στραουτμάνε 6 (2), Ρουτκόφσκα 6, Γιεζιόρνα 5 (1)
Ολυμπιακός (Μπόμπο ΕνΤζόγια): Εβόντο 8 (1), Σακελλαρίου, Πεντάντε 14 (2), Λάμπερτ 8 (1), Αναστασοπούλου, Χριστινάκη 15 (1), Κολλάτου 3 (1), Μάλι 16 (2), Φάνκαμ 14
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.