Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια ακόμη ανάρτηση για τα τεκταινόμενα των τελευταίων ωρών στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια.

«Κόλαφος» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε νέα του ανάρτηση για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω των social media, αναφέρθηκε στην αδικία και στην αντίστασή του απέναντι σε αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει υποστεί τα περισσότερα. Ακόμη, στην απόφαση του Ολυμπιακού να αποχωρήσει για την Α2 το 2019, ενώ τώρα τηρεί διαφορετική στάση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Επειδή είμαι αυτός ο οποίος έχει υποστεί τα περισσότερα, τα περισσότερα, τα περισσότερα, μιλώντας και αντιδρώντας στην αδικία. Και όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει εκατομμύρια, χρόνους. Βέβαια, θα τα ξαναπούμε.

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να υπάρχουν καταγγελίες, χωρίς να υπάρχουν εισαγγελείς, χωρίς να υπάρχει τίποτα, σηκωθήκατε και φύγατε και πήγατε στην Α2 για να καθαρίσετε τη βρωμιά στο μπάσκετ.

Τώρα, λοιπόν, που γίνονται αυτά, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε τη βρωμιά στο μπάσκετ; Τώρα, λοιπόν, που γίνονται αυτά, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσει το μπάσκετ;

Δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2; Δεν θα βγάλετε καταγγελίες; Δεν θα βγείτε να κάνετε συνεντεύξεις για το πόσο βρόμικο είναι το ελληνικό μπάσκετ;

Είναι όλα καλά τώρα; Δεν θα ζητήσετε να ελεγχθούν στα 820.000 χιλιάρικα τα δακτυλικά αποτυπώματα; Μην το ζητήσετε, γίνεται πάντως».