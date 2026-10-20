Ο Ίφε Λούντμπεργκ της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, καθώς υπέστη μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου.

Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ίφε Λούντμπεργκ! Ο Δανός γκαρντ υπέστη μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Ισραηλινών και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο τραυματισμός του επιβεβαιώθηκε ύστερα από μαγνητική τομογραφία και έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη λίστα τραυματισμών, που ταλανίζουν τον έμπειρο περιφερειακό, τα τελευταία χρόνια.

Ο Λούντμπεργκ έχει ξεκινήσει βασικός και στα έξι παιχνίδια της Μακάμπι στην EuroLeague τη φετινή σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 3 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.