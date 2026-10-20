Μακάμπι Τελ Αβίβ: Νοκ άουτ για περίπου δύο μήνες ο Λούντμπεργκ
Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ίφε Λούντμπεργκ! Ο Δανός γκαρντ υπέστη μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Ισραηλινών και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.
Ο τραυματισμός του επιβεβαιώθηκε ύστερα από μαγνητική τομογραφία και έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη λίστα τραυματισμών, που ταλανίζουν τον έμπειρο περιφερειακό, τα τελευταία χρόνια.
Ο Λούντμπεργκ έχει ξεκινήσει βασικός και στα έξι παιχνίδια της Μακάμπι στην EuroLeague τη φετινή σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 3 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
לאחר שנפצע באימון הקבוצה, עבר איפה לונדברג בדיקת MRI, בה אובחן קרע חלקי בגיד הארבע-ראשי. משך ההיעדרות הצפוי הוא 6-8 שבועות https://t.co/6WEftaNkWf— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) October 20, 2026
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