Μακάμπι Ρισόν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-90παρ.:Ποιος παίκτης της ΑΕΚ πλήγωσε την ομάδα του Κάτας

Μακάμπι Ρισόν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-90παρ.:Ποιος παίκτης της ΑΕΚ πλήγωσε την ομάδα του Κάτας

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μακάμπι Ρισόν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-90παρ.:Ποιος παίκτης της ΑΕΚ πλήγωσε την ομάδα του Κάτας

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Μακάμπι Ρίσον με 93-90 για την 4η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Μακάμπι Ρίσον (93-90), χάνοντας μάλιστα στην παράταση.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας... πλήρωσε το πολύ κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου δέχτηκε 29 πόντους και πέτυχε 17 στην επίθεσή της.

Παρόλα αυτά, μπόρεσε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο και να στείλει το ματς στην παράταση (82-82, 40'), όμως στο έξτρα πεντάλεπτο δεν είχε... κουράγιο για να κερδίσει στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Τζέκινς με 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Τζάστιν Τίλμαν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους.

 

Για την ομάδα του Τελ Αβίβ, ξεχώρισε ο Σόρκιν με 23 πόντους.

Πλέον το σύνολο του Κάτας στρέφει την προσοχή του στον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (27/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 45-34, 66-55, 822-82 κ.δ, 93-90 παρ.

Maccabi Tapuzina Rishon LeZion

Coach: Guy Kaplan

Maccabi Tapuzina Rishon LeZion2PT3PT1PTReboundsFoulsBlocks
#Player NameSFMinM/A%M/A%M/A%DRORTRPFFASTTOASBKFBKAVAL+/-
Team00/000/000/00325000000050
0Chaunce Jenkins297/1070%0/30%4/4100%516331041123-3
1Qua Grant **323/560%3/560%1/333%2244353600215
2Justin Tillman **367/1644%0/10%3/650%7184501001111
8Tre King60/00%1/250%0/00%20210000003-1
12Yaron Goldman120/20%0/10%0/00%213100240010
13V. J. King **373/743%3/838%1/250%224121020113-3
16Ron Zipper **210/20%1/250%1/1100%213211221144
20Idan Zalmanson113/475%0/20%0/00%011520010112
22Josh Freund **352/367%3/560%0/20%3033221211138
80Or Cornelius60/00%0/00%0/00%101101000012
TOTAL22525/4951%11/2938%10/1856%29114025181192136960

Maccabi Rapyd Tel Aviv

Coach: Oded Katash

Maccabi Rapyd Tel Aviv2PT3PT1PTReboundsFoulsBlocks
#Player NameSFMinM/A%M/A%M/A%DRORTRPFFASTTOASBKFBKAVAL+/-
Team00/00%0/00%0/00%224000100030
1Jaylen Hoard **245/862%0/10%3/3100%437030201018-10
2Jimmy Clark III231/520%1/520%0/00%1125102403-6-10
5Armando Bacot Jr.94/580%0/00%1/250%022120000010-4
9Roman Sorkin **337/1164%1/520%6/786%55103513140290
11Will Rayman251/1100%1/617%2/2100%54943002101312
12John Dibartolomeo160/00%0/30%0/00%2020102100-1-13
17Keaton Wallace **283/560%1/333%3/3100%51603104002211
22T.J Leaf90/10%1/250%1/250%01111021001-9
26Yam Madar **312/450%1/617%4/667%91102506800170
50Bonzie Colson **270/20%2/729%0/00%1234000100-18
TOTAL22523/4255%8/3821%20/2580%342256202421822631050

Game Statistics

Stat NameMaccabi Tapuzina Rishon LeZionMaccabi Rapyd Tel Aviv
Points From Turnovers2210
Points From Paint4234
Second Chance Points1023
Time Leading32:3308:04

Starters vs. Bench

Team / GroupMinPts2PT M/A2PT %3PT M/A3PT %1PT M/A1PT %DRORTRPFFASTTOASBKFBKAVAL
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
Starters1616615/3345%10/2148%6/1443%16622141397122462
Bench642710/1662%1/812%4/4100%103131152291229
Locals85235/1145%4/1040%1/333%83111254592320
Imports1407020/3853%7/1937%9/1560%18624131374121371
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Starters1436517/3057%5/2223%16/1984%241236916211145085
Bench82256/1250%3/1619%4/667%88161180681317
Locals1144510/1759%4/2218%13/1776%2111321015113135059
Imports1114513/2552%4/1625%7/888%119201091491343

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΡΑΗΛ Τελευταία Νέα