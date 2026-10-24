Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Μακάμπι Ρίσον με 93-90 για την 4η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Μακάμπι Ρίσον (93-90), χάνοντας μάλιστα στην παράταση.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας... πλήρωσε το πολύ κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου δέχτηκε 29 πόντους και πέτυχε 17 στην επίθεσή της.

Παρόλα αυτά, μπόρεσε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο και να στείλει το ματς στην παράταση (82-82, 40'), όμως στο έξτρα πεντάλεπτο δεν είχε... κουράγιο για να κερδίσει στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Τζέκινς με 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Τζάστιν Τίλμαν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους.

Για την ομάδα του Τελ Αβίβ, ξεχώρισε ο Σόρκιν με 23 πόντους.

Πλέον το σύνολο του Κάτας στρέφει την προσοχή του στον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (27/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 45-34, 66-55, 822-82 κ.δ, 93-90 παρ.

Maccabi Tapuzina Rishon LeZion

Coach: Guy Kaplan

Maccabi Tapuzina Rishon LeZion 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks # Player Name SF Min M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/- Team 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Chaunce Jenkins 29 7/10 70% 0/3 0% 4/4 100% 5 1 6 3 3 1 0 4 1 1 23 -3 1 Qua Grant * * 32 3/5 60% 3/5 60% 1/3 33% 2 2 4 4 3 5 3 6 0 0 21 5 2 Justin Tillman * * 36 7/16 44% 0/1 0% 3/6 50% 7 1 8 4 5 0 1 0 0 1 11 1 8 Tre King 6 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 -1 12 Yaron Goldman 12 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 2 4 0 0 1 0 13 V. J. King * * 37 3/7 43% 3/8 38% 1/2 50% 2 2 4 1 2 1 0 2 0 1 13 -3 16 Ron Zipper * * 21 0/2 0% 1/2 50% 1/1 100% 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 4 4 20 Idan Zalmanson 11 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 5 2 0 0 1 0 1 1 2 22 Josh Freund * * 35 2/3 67% 3/5 60% 0/2 0% 3 0 3 3 2 2 1 2 1 1 13 8 80 Or Cornelius 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 TOTAL 225 25/49 51% 11/29 38% 10/18 56% 29 11 40 25 18 11 9 21 3 6 96 0

Maccabi Rapyd Tel Aviv

Coach: Oded Katash

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks # Player Name SF Min M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/- Team 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 Jaylen Hoard * * 24 5/8 62% 0/1 0% 3/3 100% 4 3 7 0 3 0 2 0 1 0 18 -10 2 Jimmy Clark III 23 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 5 1 0 2 4 0 3 -6 -10 5 Armando Bacot Jr. 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 10 -4 9 Roman Sorkin * * 33 7/11 64% 1/5 20% 6/7 86% 5 5 10 3 5 1 3 1 4 0 29 0 11 Will Rayman 25 1/1 100% 1/6 17% 2/2 100% 5 4 9 4 3 0 0 2 1 0 13 12 12 John Dibartolomeo 16 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 -1 -13 17 Keaton Wallace * * 28 3/5 60% 1/3 33% 3/3 100% 5 1 6 0 3 1 0 4 0 0 22 11 22 T.J Leaf 9 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 -9 26 Yam Madar * * 31 2/4 50% 1/6 17% 4/6 67% 9 1 10 2 5 0 6 8 0 0 17 0 50 Bonzie Colson * * 27 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 2 3 4 0 0 0 1 0 0 -1 8 TOTAL 225 23/42 55% 8/38 21% 20/25 80% 34 22 56 20 24 2 18 22 6 3 105 0

Game Statistics

Stat Name Maccabi Tapuzina Rishon LeZion Maccabi Rapyd Tel Aviv Points From Turnovers 22 10 Points From Paint 42 34 Second Chance Points 10 23 Time Leading 32:33 08:04

Starters vs. Bench