Μακάμπι Ρισόν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-90παρ.:Ποιος παίκτης της ΑΕΚ πλήγωσε την ομάδα του Κάτας
Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Μακάμπι Ρίσον (93-90), χάνοντας μάλιστα στην παράταση.
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας... πλήρωσε το πολύ κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου δέχτηκε 29 πόντους και πέτυχε 17 στην επίθεσή της.
Παρόλα αυτά, μπόρεσε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο και να στείλει το ματς στην παράταση (82-82, 40'), όμως στο έξτρα πεντάλεπτο δεν είχε... κουράγιο για να κερδίσει στο φινάλε.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Τζέκινς με 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Τζάστιν Τίλμαν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους.
Για την ομάδα του Τελ Αβίβ, ξεχώρισε ο Σόρκιν με 23 πόντους.
Πλέον το σύνολο του Κάτας στρέφει την προσοχή του στον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (27/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 45-34, 66-55, 822-82 κ.δ, 93-90 παρ.
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
Coach: Guy Kaplan
|Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
|2PT
|3PT
|1PT
|Rebounds
|Fouls
|Blocks
|#
|Player Name
|SF
|Min
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|DR
|OR
|TR
|PF
|FA
|ST
|TO
|AS
|BKF
|BKA
|VAL
|+/-
|Team
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|3
|2
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|Chaunce Jenkins
|29
|7/10
|70%
|0/3
|0%
|4/4
|100%
|5
|1
|6
|3
|3
|1
|0
|4
|1
|1
|23
|-3
|1
|Qua Grant *
|*
|32
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|2
|2
|4
|4
|3
|5
|3
|6
|0
|0
|21
|5
|2
|Justin Tillman *
|*
|36
|7/16
|44%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|7
|1
|8
|4
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|11
|1
|8
|Tre King
|6
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|-1
|12
|Yaron Goldman
|12
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|13
|V. J. King *
|*
|37
|3/7
|43%
|3/8
|38%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|0
|2
|0
|1
|13
|-3
|16
|Ron Zipper *
|*
|21
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|4
|4
|20
|Idan Zalmanson
|11
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|2
|22
|Josh Freund *
|*
|35
|2/3
|67%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|3
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|13
|8
|80
|Or Cornelius
|6
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|TOTAL
|225
|25/49
|51%
|11/29
|38%
|10/18
|56%
|29
|11
|40
|25
|18
|11
|9
|21
|3
|6
|96
|0
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Coach: Oded Katash
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|2PT
|3PT
|1PT
|Rebounds
|Fouls
|Blocks
|#
|Player Name
|SF
|Min
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|DR
|OR
|TR
|PF
|FA
|ST
|TO
|AS
|BKF
|BKA
|VAL
|+/-
|Team
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|Jaylen Hoard *
|*
|24
|5/8
|62%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|4
|3
|7
|0
|3
|0
|2
|0
|1
|0
|18
|-10
|2
|Jimmy Clark III
|23
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|5
|1
|0
|2
|4
|0
|3
|-6
|-10
|5
|Armando Bacot Jr.
|9
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|-4
|9
|Roman Sorkin *
|*
|33
|7/11
|64%
|1/5
|20%
|6/7
|86%
|5
|5
|10
|3
|5
|1
|3
|1
|4
|0
|29
|0
|11
|Will Rayman
|25
|1/1
|100%
|1/6
|17%
|2/2
|100%
|5
|4
|9
|4
|3
|0
|0
|2
|1
|0
|13
|12
|12
|John Dibartolomeo
|16
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|-1
|-13
|17
|Keaton Wallace *
|*
|28
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|3/3
|100%
|5
|1
|6
|0
|3
|1
|0
|4
|0
|0
|22
|11
|22
|T.J Leaf
|9
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|-9
|26
|Yam Madar *
|*
|31
|2/4
|50%
|1/6
|17%
|4/6
|67%
|9
|1
|10
|2
|5
|0
|6
|8
|0
|0
|17
|0
|50
|Bonzie Colson *
|*
|27
|0/2
|0%
|2/7
|29%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|8
|TOTAL
|225
|23/42
|55%
|8/38
|21%
|20/25
|80%
|34
|22
|56
|20
|24
|2
|18
|22
|6
|3
|105
|0
Game Statistics
|Stat Name
|Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|Points From Turnovers
|22
|10
|Points From Paint
|42
|34
|Second Chance Points
|10
|23
|Time Leading
|32:33
|08:04
Starters vs. Bench
|Team / Group
|Min
|Pts
|2PT M/A
|2PT %
|3PT M/A
|3PT %
|1PT M/A
|1PT %
|DR
|OR
|TR
|PF
|FA
|ST
|TO
|AS
|BKF
|BKA
|VAL
|Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
|Starters
|161
|66
|15/33
|45%
|10/21
|48%
|6/14
|43%
|16
|6
|22
|14
|13
|9
|7
|12
|2
|4
|62
|Bench
|64
|27
|10/16
|62%
|1/8
|12%
|4/4
|100%
|10
|3
|13
|11
|5
|2
|2
|9
|1
|2
|29
|Locals
|85
|23
|5/11
|45%
|4/10
|40%
|1/3
|33%
|8
|3
|11
|12
|5
|4
|5
|9
|2
|3
|20
|Imports
|140
|70
|20/38
|53%
|7/19
|37%
|9/15
|60%
|18
|6
|24
|13
|13
|7
|4
|12
|1
|3
|71
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|Starters
|143
|65
|17/30
|57%
|5/22
|23%
|16/19
|84%
|24
|12
|36
|9
|16
|2
|11
|14
|5
|0
|85
|Bench
|82
|25
|6/12
|50%
|3/16
|19%
|4/6
|67%
|8
|8
|16
|11
|8
|0
|6
|8
|1
|3
|17
|Locals
|114
|45
|10/17
|59%
|4/22
|18%
|13/17
|76%
|21
|11
|32
|10
|15
|1
|13
|13
|5
|0
|59
|Imports
|111
|45
|13/25
|52%
|4/16
|25%
|7/8
|88%
|11
|9
|20
|10
|9
|1
|4
|9
|1
|3
|43
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