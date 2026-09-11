Φαρίντ: «Είμαι ο Manimal, τους σέβομαι όλους αλλά είμαι το πρότυπο του δυνατού παιχνιδιού»
Περισσή εμπιστοσύνη στη δύναμή του φάνηκε να έχει ο Κένεθ Φαρίντ! Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Μπασκόνια έπαιξε ένα παιχνίδι στη media day των Βάσκων, όπου θα έπρεπε να σπάσει ένα μικρό κομμάτι ξύλου όταν θα άκουγε έναν παίκτη, που παίζει με περισσότερη ενέργεια από τον ίδιο.
Ο 37χρονος σέντερ με την πολυετή καριέρα στο NBA, κλήθηκε να διαλέξει μεταξύ παλιών του συμπαικτών αλλά και λοιπών «ευρωλιγκάτων» αθλητών, όπως οι Λεσόρ, Σορτς, Μονέκε, Ράιτ και Χόρτον Τάκερ.
Ο «Manimal» δεν... μάσησε τα λόγια του και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι ο Manimal. Τους σέβομαι όλους αυτούς τους παίκτες, αλλά είμαι το πρότυπο παίκτη για το δυνατό παιχνίδι».
More energy than the MANIMAL?! 👀🔋— EuroLeague (@EuroLeague) September 11, 2026
Break the stick challenge ft. @KennethFaried35 🙌@Baskonia pic.twitter.com/52GQVEx7Fj
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