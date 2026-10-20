Λεσόρ: Το τρολάρισμα του Γάλλου ψηλού στην προπόνηση του Παναθηναϊκού (vid)
Απολαυστικός Ματίας Λεσόρ! Ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού με διάθεση αυτοσαρκασμού... τρόλαρε τον εαυτό του στην προπόνηση του Τριφυλλιού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια, για την έβδομη αγωνιστική της ΕuroLeague (22/10, 21:15, Live στο Gazzetta).
Ο Λεσόρ δεν αγωνίστηκε κόντρα στο Περιστέρι για τη GBL εξαιτίας κάποιων ενοχλήσεων στο γόνατο μετά τον αγώνα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο αθλητής των Πρασίνων έδειξε οστικό οίδημα, ωστόσο η κατάσταση του φαίνεται να μην εμπνέει ανησυχία, αφού ο Γάλλος από τη Μαρτινίκα προπονήθηκε κανονικά σήμερα (20/10) και μάλιστα είχε έντονη διάθεση για χιούμορ.
Σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media, ο Λεσόρ κούτσαινε επίτηδες, τρολάρωντας, ενώ στο ακριβώς επόμενο βήμα, κινείται κανονικά, δείχνοντας πως δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μόλις ο ψηλός των «πρασίνων» είδε πως οι άνθρωποι της ομάδας τον έβγαζαν βίντεο, άρχισε να προσποιείται πως δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του καλά.
Δείτε το βίντεο της πράσινης ΚΑΕ:
The work continues ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/ZvRXQtNfEL— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 20, 2026
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